Handelskammer warnt vor Großmarkt in Mahlzow

Die Idee, in Wolgast-Mahlzow in Nachbarschaft der Tamoil-Tankstelle auf einem 8,4 Hektar großen Areal Einzelhandel, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen zu etablieren, ruft die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Neubrandenburg auf den Plan. In einem am Montag abgefassten an Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) adressierten Schreiben, das der OZ vorliegt, warnt IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch eindringlich davor, dem betreffenden Vorhaben mit einem Grundsatzbeschluss den Weg zu ebnen.

Das Vorhaben der ST Wolgast GmbH & Co. KG, zu dem sich die Stadtvertretung schon am Mittwoch dieser Woche positionieren soll, birgt laut Haasch Gefahren für die ohnehin bereits von beachtlichem Leerstand und geringem Publikumsverkehr gekennzeichnete Wolgaster Innenstadt. Wie berichtet, ist das Plangebiet in Mahlzow in zwei Sondergebiete unterteilt, wobei das eine für großflächigen Einzelhandel ( Rewe mit 2000 m² Verkaufsfläche), einen Drogerie-Fachmarkt (ca. 800 m²) und ein Fastfood-Restaurant ( Burger King mit ca. 500 m²) reserviert ist. Im zweiten Sondergebiet sollen Flächen für Freizeit, Erholung, Gastronomie, Tourismus und Beherbergung/Hotel ausgewiesen werden.

„Vorhaben widerspricht Einzelhandelskonzept für Wolgast “

„Nach unserer Auffassung widerspricht der vorgesehene Einzelhandelsstandort damit nicht nur allen Steuerungsgrundsätzen zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung, die im eigenen Einzelhandelskonzept der Stadt Wolgast (2016) benannt sind, sondern verstößt zudem auch gegen die Ziele der Raumordnung in Bezug auf großflächige Einzelhandelsvorhaben“, so der IHK-Chef. Auch dass in dem geplanten neuen Einkaufsgebiet sowohl nahversorgungs- als auch zentrenrelevante Sortimente vorgesehen seien, sieht Haasch „sehr kritisch, da hierdurch nach unserer Auffassung die Gefahr eines weiteren und erheblichen Funktionsverlusts der Wolgaster Innenstadt – dem zentralen Versorgungsbereich – besteht.“

„Darüber hinaus“, so heißt es in der Stellungnahme weiter , „besteht unsererseits die Sorge, dass durch das Vorhaben auch die bestehenden Nahversorgungsstrukturen im Bereich des Amtes Usedom Nord geschwächt und gegebenenfalls gefährdet werden.“ Daher empfiehlt die IHK den Wolgaster Stadtvertretern, vor einer Beschlussfassung zumindest eine unabhängige Verträglichkeitsanalyse erstellen zu lassen, welche die Auswirkungen des Vorhabens auf die Versorgungsstrukturen in Wolgast und in Usedom Nord klärt.

Mögliche Gefahren für aktuelle Planung der Ortsumgehung

Laut Haasch widerspricht das Entwurfskonzept für Mahlzow nicht zuletzt auch den mit dem Flächennutzungsplan für Wolgast gesteckten Entwicklungsabsichten. Denn demnach sollte auf der betreffenden Fläche eigentlich „ein Informations- und Serviceangebot für Usedom-Touristen mit einer modernen Erlebniswelt entwickelt werden, in der naturräumliche oder kulturgeschichtliche Themen der Insel Usedom präsentiert werden“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Das Konzept der ST Wolgast GmbH & Co. KG lasse hingegen völlig offen, welche touristischen Attraktionen angesiedelt werden sollen. Damit sei auch unklar, ob und wie diese Angebote mit den gesamtstädtischen Entwicklungszielen in der Innenstadt, auf der nördlichen Schlossinsel und im Stadthafen in Einklang zu bringen seien.

Abschließend bringt Haasch das laufende Planfeststellungsverfahren für die Wolgaster Ortsumgehungsstraße ins Spiel, die in unmittelbarer Nähe des Plangebiets verlaufen soll: „Auch hier“, so lautet sein dringender Appell, „bitten wir von Beschlüssen und Entscheidungen abzusehen, die möglicherweise dazu geeignet sind, das Planfeststellungsverfahren für die Ortsumgehung Wolgast zu behindern.“

Von Tom Schröter