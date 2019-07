Heringsdorf

Für eine Strandsperrung rund um Turm 4 sorgte am Samstagnachmittag ein Munitionsfund in der Ostsee. Ein Badegast fand im Wasser eine Handgranate und brachte sie schnurstracks zum Rettungsturm am Heringsdorfer Strand in Höhe des Chapeau Rouge. Der diensthabende Rettungsschwimmer informierte umgehend den stellvertretenden Wachleiter Lukas Groß. Der ließ aus Sicherheitsgründen den Strand jeweils auf 50 Meter links und rechts des Rettungsturmes absperren, da der Zünder der Handgranate angerostet war.

Die Rettungsschwimmer benachrichtigten die Polizei, die wiederum ein Foto der Handgranate an den Munitionsbergungsdienst schickten. Die Fachleute konnten so feststellen, dass das Kampfmittel bereits verschossen war und keine Gefahr mehr davon ausging. Das Wurfgeschoss wurde daraufhin von Mitarbeitern des Munitionsbergungsdienstes abgeholt. Nach einer Stunde gaben die DRK-Rettungsschwimmer den gesperrten Strandabschnitt wieder frei.

Dietmar Pühler