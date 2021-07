Handlich und informativ: So präsentiert sich Trassenheide auf Usedom  

Trassenheide

Sie hat es schon wieder getan: Nach Karlshagen und Zinnowitz gibt es nun Trassenheide im Taschenbuchformat. Hinter dem kleinen Reiseführer aus dem Ostseebad steckt Marie Scharf, die mit der Kurverwaltung ein Buch im handlichen Format herausgebracht hat. Auf 80 Seiten gibt es in „Mein Trassenheide“ kleine Wandertouren zu entdecken. Die selbstständige Grafikdesignerin und Autorin aus Berlin gibt auch einen Einblick in die Geschichte des Ortes und der Fischer aus Trassenheide.

„Das ist Reiseführer und Heimatbuch zugleich. Ich gebe auch einen Einblick in die regionale Flora und Fauna“, sagt die Berlinerin, die 2018 für Karlshagen und 2019 für Zinnowitz so ein Buch herausgebracht hat. Wer in dem Büchlein blättert, entdeckt auch regionale Rezepte, Plattdeutsches und lokale Freizeitanbieter. Und wer wissen will, was die Ostsee an Strandgut zu bieten hat, der wird auf den Seiten 36 und 37 fündig. Herzmuschel, Sandklaffmuschel, Miesmuschel bis Bernstein – all das ist an den Ostseestränden zu finden.

Das Buch ist in einer Auflage von 5000 Stück im Mien Usedom Verlag erschienen. Ab sofort ist „Mein Trassenheide“ in der Kurverwaltung Trassenheide, in den nahegelegenen Buchhandlungen und in ausgewählten Geschäften in und um Trassenheide für 4,95 Euro erhältlich.

Von Henrik Nitzsche