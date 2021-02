Stolpe

Der seit Mitte 2019 fertiggestellte Mobilfunksendemast der Telekom in der Gemeinde Stolpe auf Usedom wird in Kürze in Betrieb gehen. Dies teilt die Telekom mit. Anwohner und Urlauber hatten seit Monaten die Inbetriebnahme gefordert, die Telekom kommt dem jetzt nach. Alexander Vogler, Leiter Technik Ost, sagt: „Wir werden jetzt unseren Sendemast in Stolpe auf Usedom mit Richtfunk ans Netz der Telekom anbinden. Damit verhindern wir eine weitere Verzögerung der Inbetriebnahme des bereits 2019 errichteten Mobilfunkmastes. Wir stellen damit die Mobilfunkversorgung der Bevölkerung sicher.“

Die Verwaltung des Landkreises hatte verlangt, die Kabel zur Anbindung des Mastes entlang von Kreisstraßen in einem Meter Tiefe zu legen. Bundesweit geltende technische Bestimmungen, legen allerdings fest, dass Telekommunikationsleitungen in 60 Zentimeter oder weniger Tiefe verlegt werden sollen. Diese unterschiedlichen Auffassungen verzögern aktuell drei Ausbauprojekte im Landkreis.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da eine Einigung nicht gelang, wurde zur Klärung das Verwaltungsgericht Greifswald angerufen. Dessen Urteil muss nun bis zur Fortsetzung dieser drei Ausbauprojekte abgewartet werden. Zumindest aber für die Mobilfunkversorgung in Stolpe auf Usedom konnte jetzt eine Lösung gefunden werden.

Freude bei Stolpes Bürgermeister

„Stolpes Bürgermeister, Falko Beitz, freut sich: „Ich begrüße, dass die Telekom eine pragmatische Lösung für die zeitnahe Inbetriebnahme unseres Mastes gefunden hat. Es ist gut, dass die dreijährige Wartezeit endlich ein Ende nimmt. Mobilfunk und mobiles Internet sind gerade in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice von existenzieller Bedeutung.“

Um den Mast in Stolpe auf Usedom an das Netz der Telekom anzubinden, wird darauf eine Richtfunkantenne montiert. Gleiches geschieht an der Gegenstelle auf einem Mast der Telekom. Aktuell werden zwei Gegenstellen (Stadt Usedom und Mönkebude) auf technische Realisierbarkeit geprüft. Alle Mobilfunksignale vom und zum neuen Sendemast in Stolpe werden dann über diesen Weg ins Netz der Telekom geleitet. Mit der Inbetriebnahme wird für kommenden Monat gerechnet.

Landkreis mit schlechtester LTE-Abdeckung

„Es ist in diesen Zeiten schwer nachvollziehbar, warum eine Gebietskörperschaft den Breitbandausbau durch zusätzliche Forderungen erschwert. Gerade der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat in Mecklenburg-Vorpommern die schlechteste LTE-Abdeckung aller Landkreise“, sagt Axel Wenzke, Konzernbevollmächtigter der Telekom, und setzt weiterhin auf einen konstruktiven Dialog mit dem Landrat.

In diesem Zusammenhang verweist er auf die Modernisierungsanstrengungen des Unternehmens im Landkreis: Zuletzt sei so eine der modernsten Breitbandanbindungen der Insel Usedom erfolgt.

Von OZ