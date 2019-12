Nachdem in der Gemeinde Zinnowitz etliche Kunden von Vodafone und O2 nur mit Einschränkungen und Störungen beim Empfang ihres Handynetzes zu tun hatten, werden die Arbeiten am Freitagabend planmäßig beendet. Auf dem Hotel Baltic wurde die Anlage erneuert.

Handynetz in Zinnowitz ab Freitagabend wieder aktiv

