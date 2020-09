Zinnowitz

Hans Dornbusch hätte am Mittwoch seine Freude gehabt: In der evangelischen Kirche von Zinnowitz gedachten – unter Einhaltung der Abstandsregeln – zusammen mit der Familie an die 100 Freunde, Weggefährten und Mitarbeiter aus seinem Hotel „Baltic“ mit warmherzigen Worten des weit über die Insel Usedom hinaus bekannten Hoteliers. Am 27. Juni war Hans Dornbusch 81-jährig in Zinnowitz verstorben.

Wenn es einmal so weit sei, sollten drei Dinge beherzigt werden, forderte Dornbusch senior: die beiden Live-Musiker des Hotels „Baltic“, Brendan Kidulis und Siggi Björns, sollen singen und Geschichten sollen erzählt werden. Die drei Wünsche gingen in Erfüllung. Auch das Geschichtenerzählen fiel keinem der Redner, dem Pastor im Alten Land Olaf Brigge, dem Sportjournalisten Clemens Paulsen, dem Boxtrainer Uli Wegner, dem Vorsitzenden des Dehoga-Regionalverbandes Krister Hennige und dem Anwalt und letzten DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel, schwer.

Weggefährten erinnern an den Unternehmer und Handballtrainer

Jeder hat auf seine Weise viel Schönes, manchmal Strittiges und Kontroverses, aber immer der Entwicklung auf Usedom Dienendes erlebt. Und genau dieser bunte Mix hätte Hans Dornbusch gefallen. Mit einem Wodka hätte er darauf angestoßen – da waren sich alle einig. Da war zu hören von einem durch und durch engagierten Menschen, wenn es um Sport, Wirtschaft und Unternehmergeist ging, von einem Freund, der das Fotografieren und Reisen ebenso wie das „Abendlied“ von Gottfried Keller liebte und der die wunderbare Gabe besaß, Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenzuführen. Dieses „Strömern“, das Unterwegssein, das habe ihn ausgemacht.

Doch nicht nur das: Als erfolgreicher Handballtrainer war Dornbusch trotz seines Handicaps – er hatte bei einem Arbeitsunfall einen Arm verloren – nach Clemens Paulsens Aussage „laut, cholerisch und manchmal auch unfreundlich, um das Team nach vorn zu peitschen.“ Doch zugleich hat er sich immer schützend vor das Team gestellt. „Die Aufgabe des Stärkeren ist es immer, dem Schwächeren zu helfen“, war seine Devise. Lediglich beim Skatspiel galt die Devise nicht – da gewann immer Dornbusch.

Lebenswerk: Menschen zusammenbringen

Nach Zinnowitz war Hans Dornbusch dank eines Campingurlaubs von Ute und Günther Spohler gekommen. Der Zeltnachbar des damaligen Bauamtsleiters aus Zinnowitz auf Bornholm war Hans Dornbusch ... Krister Hennige erinnerte auch an die Streitereien in der Gemeinde um den Verkauf des Hotels an Dornbusch, an die umfassende Modernisierung und an die Weltgrößen des Sports, die durch ihn zum Training nach Zinnowitz kamen.

Dieses Lebenswerk von Dornbusch, Menschen zusammenzubringen, zu fördern und das größte Hotel auf Usedom als guter Gastgeber zu betreiben, führt nun sein Sohn Tim mit neuen Ideen und Plänen weiter. Und auch wenn nur wenige Gemeindevertreter oder Hoteliers des Ortes an der Gedenkveranstaltung teilnahmen: Zinnowitz und die Insel Usedom, so Hennige, können sich glücklich schätzen, einen Visionär wie diesen gehabt zu haben. Er riet daher der Gemeinde, klug zu sein und Hans Dornbusch zu ehren: „Gebt dem Weg zum Strand entlang des Baltic den Namen Dornbusch-Weg.“

Von Cornelia Meerkatz