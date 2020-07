Hansa-Fans auf Usedom: Germanen-Kult oder Rechtschreibschwäche?

Zinnowitz

Na, das hat ja gut geklappt, liebe Gemeinde Zinnowitz. Kaum hatte ich darüber berichtet, dass in der Waldstraße auf einem Schild ein Buchstabe fehlt – statt „Anlieger frei“ stand dort „Anliger“ – war das Schild am Abend schon erneuert.

Wo unsere Kooperation nun so gut funktioniert, wollte ich ihnen gleich das nächste Projekt ans Herz legen. Es geht um den Schriftzug, den Fußballfans auf ein Silo an der B 111 kurz vor Zinnowitz gepinselt haben. Dort steht hinter dem Logo des FC Hansa das Wort „Wandalen“ und in meiner Erinnerung wird es mit V geschrieben.

Anzeige

Zur Sicherheit hab ich noch mal nachgeschlagen. Mein Duden kennt die Schreibweise nicht, aber im Lexikon fand ich den germanischen Volksstamm, der unter König Geiserich in Spanien und Nordafrika lebte – vor 2000 Jahren. Das Wandalenreich wurde 534 zerstört. Klar, daran wollten die Hansa-Fans erinnern. Dort spielt man ja heute noch gern Fußball.

Weitere OZ+ Artikel

Von Juliane Schultz