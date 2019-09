Aus alter Trauerhalle wird Haus der Begegnung

Kröslin

Die alte Trauerhalle neben dem Friedhof in Kröslin wurde zu neuem Leben erweckt – durch einen Bestatter. Was sich ein wenig paradox anhört, bereichert seit kurzem das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde.

Andreas Schulz, Bestatter und Mitglied im Rotary Club Anklam, hat aus der ehemals kommunalen Trauerhalle das „ Haus der Begegnung“ gemacht und erst kürzlich wiedereröffnet. „Das zu DDR-Zeiten entstandene Haus war völlig marode und wurde schon lange nicht mehr genutzt“, erzählt Schulz. Vor vier Jahren kaufte er das Gebäude und hat es in kleinen Schritten instand gesetzt. Vor allem innen seien die umfangreichen Sanierungsarbeiten nur mit viel Eigeninitiative und Unterstützung durch Freunde möglich gewesen. „Das Dach und die Fassade müssen noch etwas warten, denn ich habe nur ein kleines Unternehmen und muss mit den Finanzen haushalten“, so Andreas Schulz.

Verschiedene Veranstaltungen geplant

Natürlich hat er das Gebäude wieder seiner ursprünglichen Bedeutung zugeführt, es steht Hinterbliebenen für Trauerfeiern zur Verfügung. Doch nicht nur das. Wie der neue Name, „ Haus der Begegnung“, schon ahnen lässt, sollen hier künftig viele verschiedene Veranstaltungen stattfinden: Lesungen, Vorträge, Kindertheater und mehr – „Gelegenheiten, bei denen sich Menschen begegnen können“, sagt Schulz.

Amüsanter Abend mit Heiko Gülland

Eine dieser Veranstaltungen fand in der vergangenen Woche unter dem Motto „Es sollte mehr Sonntage geben“ statt. Unter diesem Slogan von Mark Twain veranstalteten Andreas Schulz und der Rotary Club Anklam einen Leseabend im „ Haus der Begegnung“ in Kröslin. Heiko Gülland, Schauspieler an der Vorpommerschen Landesbühne, las „Das Tagebuch von Adam und Eva“ von Mark Twain. Gülland hatte das köstliche Büchlein für den Leseabend vorgeschlagen. Eine Freundin hatte es ihm geschenkt und er war nach dem Lesen fasziniert von dem Witz, der Sprachgewandtheit und der Aktualität Twains. Auch im „ Haus der Begegnung“ war ihm deutlich anzumerken, dass ihn jede Zeile aufs Neue amüsierte. Und auch die etwa 40 Gäste des Abends mussten immer und immer wieder schmunzeln und lachen. Und sollte jemand dabei gewesen sein, der manchmal das Gefühl hat, die Frau zu Hause rede zu viel oder der Mann zu wenig, der weiß nun, dass dies kein Grund zur Sorge ist.

Heiko Gülland, Schauspieler an der Vorpommerschen Landesbühne, las im „Haus der Begegnung“ in Kröslin Mark Twain. Quelle: Andreas Schulz

Einnahmen sollen Lesenden dienen

Als Rotarier möchte Andreas Schulz Gutes für die Gesellschaft tun und Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Sämtliche Einnahmen des Abends wurden daher für einen wohltätigen Zweck gespendet. Eine konkrete Idee gibt es schon: Mit Hilfe dieser und weiterer Spenden soll in der Kinderbibliothek der Anklamer Stadtbibliothek ein Raum zum Vorlesen geschaffen werden. Die Vision der Anklamer Rotarier: Heranwachsende wieder mehr fürs Lesen und für Bücher zu begeistern.

Unterdessen hat Schulz schon die nächste Veranstaltung geplant und hofft auf entsprechendes Interesse: Am Freitag (20. September) referiert Oberarzt Dr. Klaus-Peter Philipp, Rechtsmediziner der Universität Greifswald, zum Thema Sterbehilfe. Was darf, was darf nicht sein? Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im „ Haus der Begegnung“, Schulweg 6 in Kröslin.

Von Cornelia Meerkatz