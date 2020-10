Greifswald

Geschäftsleute aus der Region strecken ihre Fühler nach Polen aus: Seit einigen Tagen betreibt der Unternehmerverband Vorpommern ein eigenes Büro in Stettin, das Mitte Oktober von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) symbolisch eröffnet wird – ein Akt, der die Bedeutung der Initiative fürs Land unterstreichen soll.

Zudem sind bereits mehrere polnische Firmen dem Unternehmerverband Vorpommern beigetreten. Präsident Gerold Jürgens betont im OZ-Interview: „Gemeinsam mit unseren polnischen Nachbarn können wir eine Menge erreichen.“

Anzeige

Zuversichtlich: Unternehmerpräsident Gerold Jürgens – hier an der Klappbrücke in Greifswald-Wieck – glaubt, dass die Region durch eine Zusammenarbeit mit Stettin europaweit wahrgenommen werde. Quelle: Alexander Loew

Was erhoffen Sie sich von einer festen Kooperation mit der polnischen Wirtschaft?

Gerold Jürgens: Eine ganze Menge. Wichtig ist, dass wir gemeinsam auch größere Projekte angehen können und so auch von außen als eine schlagkräftige Region wahrgenommen werden. Im Großraum Stettin leben eine Millionen Menschen, in Vorpommern weitere 600 000.

Was heißt das?

Dass wir zahlenmäßig in den Bereich der Metropolregion Hamburg-Schwerin kommen. Das müssen wir bekannt machen. Denn das ist dann auch für Unternehmen interessant, wenn sie entscheiden, wo sie investieren. Es gibt große Projekte, die würde eine Seite allein schwer stemmen können, aber zusammen geht es schon. Ich denke, dass wir als Region mindestens europaweit wahrgenommen werden, wenn wir Hand in Hand arbeiten.

3600 polnische Fachkräfte in MV Polnische Fachkräfte spielen bereits jetzt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft im Land – mit 3600 Personen sind sie die zahlenmäßig stärkste Gruppe an ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (insgesamt 550 000 in MV). Durch die Initiative des Unternehmerverbandes Vorpommern könnten es nun noch mehr werden, obwohl zunächst gemeinsame Großprojekte im Vordergrund stehen, für die polnisches Personal nicht unbedingt in deutsche Firmen wechseln muss. Aktuell sind die meisten polnischen Fachkräfte landesweit in Vorpommern-Greifswald (2159) beschäftigt, 251 sind es in Vorpommern-Rügen, die übrigen verteilen sich auf die anderen Regionen im Land. Die meisten Polen arbeiten in der Tourismusbranche (1150). Es folgen Verkehrs- und Lagerwesen (730) und die Baubranche (370). Alle Zahlen beziehen sich auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Minijobs und Nebentätigkeiten sind nicht eingerechnet.

Gibt es schon konkrete Vorhaben?

Ja. Eine polnische Firma will in Lubmin Hausboote bauen, um sie für den Tourismus auf dem Haff und der Oder einzusetzen.

Warum Lubmin?

Weil es hier eine gute Infrastruktur und das nötige Know-how gibt. Ziel der Partnerschaft ist es ja, sich gegenseitig der Stärken entsprechend zu unterstützen. Wir können uns zum Beispiel bei Fachkräften austauschen. Die polnische Seite möchte von unseren Standards bei der Lehrlingsausbildung profitieren oder von Normen im Handwerk – und für uns gibt es viele spannende Großprojekte, die jetzt in Polen entstehen und an denen wir teilhaben können.

Zum Beispiel?

In Stettin soll bald ein Geschäftshochhaus entstehen. Investition: rund 20 Millionen Euro. Das würde die polnische Seite allein gar nicht so schnell schaffen, wie sie es wollen. Da können deutsche Firmen helfen und lukrative Aufträge bekommen. Das geht aber nur, wenn man sich gegenseitig vertraut.

Deshalb nun die Eröffnung des Unternehmerverbandsbüros in Stettin?

Genau. In Stettin ein Büro des Unternehmerverbandes Vorpommern zu eröffnen, ist das Ergebnis intensiver Arbeitsgespräche zwischen unserem Verbandspräsidium und unserem Wirtschaftsstaatssekretär in Schwerin, Dr. Stefan Rudolph. Uns geht es eben immer noch um mehr gegenseitiges Vertrauen zwischen uns Deutschen und Polen; ehrlich und auf Augenhöhe. Gerade zwischen unseren beiden Ländern. Das hängt nun mal mit der Geschichte zusammen. Wir müssen uns noch besser kennenlernen. Das ist leider seit der Öffnung des Schengen-Raums 2008 immer noch nicht ausreichend geschehen. Aber es ist nicht zu spät, damit anzufangen.

Sie wollen ein gemeinsames Bündnis schaffen, in dem sich deutsche und polnische Unternehmer regelmäßig austauschen?

Ja. Wir öffnen unseren Verband und machen ihn zu einem deutsch-polnischen Gremium. Im Moment haben wir 270 Mitgliedsfirmen auf deutscher Seite. Ziel ist es, dass mittelfristig knapp 150 polnische Betriebe hinzukommen. Uns sind da auch Symbole wichtig, um Gemeinsamkeiten zu unterstreichen.

Konkret?

Dass wir zum Beispiel ein Leuchtturmprojekt setzen, wie eine deutsch-polnische S­Bahn-Trasse, mit der man beide Länder im wahrsten Sinne des Wortes verbindet, etwa von Torgelow oder Ueckermünde nach Stettin. Das sind etwa 60 Kilometer. Eine solche Linie könnte zu regem Austausch beitragen und, je mehr wirtschaftlichen Austausch es gibt, auch sehr sinnvoll sein. Zudem brächte es Entlastung für die Straße. Zusätzlich würde das neue Industrie- und Gewerbegebiet Stettin-Berlin in Vorpommern so spürbar an Anziehungskraft gewinnen.

In Polen gibt es derzeit noch eine Menge EU-Fördermittel für Großprojekte …

Das ist ein wichtiger Aspekt. Beispielsweise im Bereich regenerativer Energien wird es bei unseren Nachbarn hohe Investitionen geben. Auch bei der Sanierung oder beim Neubau von Gebäuden passiert sehr viel. Aber das ganze Thema ist auch schon beidseitig. Mit der Stettiner Firma Zalbud gründet jetzt ein erstes polnisches Unternehmen eine Niederlassung in Vorpommern mit dem Ziel, auf deutscher Seite Eigenheime zu bauen.

Wie finden Sie das?

Sehr gut. Klar, mancher denkt vielleicht noch im ersten Moment: Oh, da geht uns hier ein Geschäft flöten. Aber dazu sage ich: Die Firma Zalbud hätte den Schritt über die Grenze ohnehin gemacht. Wenn wir nun im Dialog sind, können wir Projekte gemeinsam angehen – und unsere Firmen haben die Chance, als Subunternehmer von diesen Vorhaben zu profitieren.

Wo groß sehen Sie den Faktor Sprachbarriere für die geplante intensive Zusammenarbeit?

Das ist natürlich ein Thema. Geschäfte macht man am besten, wenn man sich hundertprozentig versteht, weil es – wie schon betont – um Vertrauen geht. Aber da ist auch einiges mit Dolmetschern möglich. Ich denke auch, dass die Zeit da viel bringen wird. Die Kinder in der Grenzregion lernen gegenseitig die Sprachen der Nachbarn. Da tut sich viel auf dem Gebiet.

Sie haben mit der S-Bahn bereits ein Infrastrukturprojekt angesprochen. Wie bewerten Sie die Verkehrssituation insgesamt im Grenzbereich?

Ganz klar: Verkehrlich laufen wir auf deutscher Seite schon lange nur noch hinterher. Gerade wenn ca. 2022/2023 der Swinetunnel auf polnischer Seite fertig wird und ermöglicht, dass viel mehr Fahrzeuge schnell auf die deutsche Seite kommen. Auch grundsätzlich ist es für einen guten wirtschaftlichen Austausch wichtig, dass Unternehmer oder Touristen auf Usedom nicht stundenlang im Stau stehen.

Welche Straßen müssen aus Ihrer Sicht ausgebaut werden?

Die Südanbindung von Usedom ans Festland ist wichtig. Hier ist die Insel breit genug, so dass man auch vierspurig ausbauen könnte. Aber wir müssen auf Usedom auch etwas an der Küstenlinie machen.

Wo die Insel allerdings oft zu eng ist, um Straßen zu verbreitern …

Dann müssen wir auch über innovative Lösungen nachdenken. Warum nicht im Bereich Zinnowitz/Zempin untertunneln. Wenn dazu noch die neue Usedom-Brücke in Wolgast kommt, hätten wir einen wichtigen Bereich entschärft, wo es sich oft staut. Analog zu Rügen, wo die Bedingungen zumindest bei der Anfahrt schon besser sind, bräuchte auch Usedom einen eigenen A-20-Zubringer – und Greifswald neben der westlichen eine zweite Ortsumgehung im Osten mit einem Tunnel unter dem Fluss Ryck.

Das wären großangelegte Projekte. Sie fordern von der Landesregierung seit Jahren, dass für die Umsetzung ein eigener Verkehrskoordinator Vorpommern benannt wird. Da ist lange nichts passiert, oder?

Das stimmt. Aber jetzt kommt Bewegung in die Sache. Ich bin sehr optimistisch, dass noch im Oktober ein wirkliches politisches Schwergewicht für den Posten benannt wird. Ich darf aber noch nicht sagen, wer es ist.

Büro liegt direkt am Hafen Das neue Büro des Unternehmerverbands Vorpommern in Stettin ist mit zwei Mitarbeitern besetzt, die gut deutsch und polnisch sprechen. Es liegt zentral in der Innenstadt direkt am Hafen. Nach Wunsch von Verbandspräsident Gerold Jürgens soll es eine Anlaufstelle für polnische Firmen sein, die Interesse haben, Projekte gemeinsam mit deutschen Unternehmen zu planen. Die Büromitarbeiter haben bereits Mitte September ihre Arbeit aufgenommen. Offiziell eröffnet werden soll die Geschäftsstelle aber am 16. Oktober von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, um die Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehungen zu unterstreichen. Ursprünglich wollte Schwesig dafür nach Stettin fahren. Wegen der steigenden Corona-Zahlen soll die Zeremonie aber nun virtuell stattfinden – die deutschen Vertreter werden dann aus Anklam oder Schwerin per Onlineschalte mit den Gästen in Stettin verbunden.

Von Alexander Loew