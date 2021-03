Haushalt bestätigt: Das plant die Gemeinde Zinnowitz im Jahr 2021

Zinnowitz

Straßensanierungen, Sporthallenneubau und ein modernes Vereinshaus: Die Gemeinde Zinnowitz hat für das laufende Jahr jede Menge Projekte auf der Agenda, die umgesetzt werden sollen. Am Dienstagabend wurde der Gemeindehaushalt, der die finanziellen Rahmen für alle Vorhaben absteckt, von den Gemeindevertretern abgesegnet. Der Haushalt hat ein Volumen von rund sechs Millionen Euro.

Ortsdurchfahrt soll schöner und ansehnlicher werden

Bürgermeister Peter Usemann ist froh, dass es trotz aller Corona-Unsicherheiten einige Projekte im Ort gibt, die umgesetzt werden können. Zu den größten Projekten um Ort gehören Straßenprojekte, die allein mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen. 120 000 Euro sollen in den Kiefernweg und 480 000 Euro sollen von der Ahlbecker Straße bis zum Möskenweg verbaut werden. „Unser Anliegen ist in diesem Jahr, dass die Ortsdurchfahrt in einem völlig neuen Glanz erscheint“, so Bürgermeister Usemann. Das Straßenbauamt in Neustrelitz kümmert sich um den straßenbegleitenden Gehweg vom Möskenweg zur Hafenstraße. „Unser Anliegen ist auch, dass die Ortsdurchfahrt mit modernen LED-Lampen ausgerüstet wird“, so Usemann. Und wenn die Arbeiten beendet sind, sollen die Ortseingänge ertüchtigt werden. „Das Geld hatten wir schon mehrere Jahre eingestellt, aber nie genommen. Wenn die Ortseingänge gemacht werden soll, muss erst das Straßenbauamt seine Projekte durchziehen.“ Angedacht ist, dass es an der Einmündung vor dem Ortseingangsschild aus Wolgast kommend einen kleinen Parkplatz mit Infotafeln gibt. „Die Schönheit des Ortes soll schon am Eingang beginnen“, so Usemann.

Gemeinde will Aldi-Halle und Parkplatz kaufen

Mit 300 000 Euro sind im Haushalt 2021 auch der Ankauf des jetzigen Aldi-Marktgebäudes und dazugehörigen Parkplatzes verankert. „Der Aldi-Markt möchte sich perspektivisch vergrößern und auf der Wiese nahe der Kreuzung neu bauen. Wann konkret der neue Aldi gebaut werden soll, ist noch unklar. Wir haben aber die Absicht, sowohl das Grundstück als auch das Haus zu kaufen“, so Usemann. Angedacht ist zum Beispiel, dass ein Park-and-Ride-Parkplatz für die Gemeinde eingerichtet werden kann oder zwischen der Aldi-Halle und dem Betreiber des ehemaligen Barge-Parks Synergien entstehen. Vorstellen könnte sich Usemann in dem jetzigen Aldi-Markt zum Beispiel einen modernen Spielplatz. „In Zinnowitz gibt es noch kaum Schlechtwetter-Alternativen für die Kinder“, erklärt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Aldi-Markt in Zinnowitz will an dem bisherigen Standort ausziehen. Quelle: Hannes Ewert

Mit 1,2 Millionen Euro soll in der Dr. Wachsmann-Straße ein neues Vereinshaus für Eintracht Zinnowitz an jetziger Stelle gebaut werden. „Das Projekt haben wir schon eine Weile auf der Agenda, aber dies ist auch von Fördermitteln abhängig. Diese sollen aber zeitnahe eintreffen“, so Usemann.

Noch steht das alte Gebäude von Eintracht Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Sporthallenneubau in der Wachsmann-Straße

Auf Fördermittel ist die Gemeinde auch beim Bau einer neuen Sporthalle angewiesen. Da die Nachfrage an Sportmöglichkeiten in den vergangenen Jahren ständig gewachsen ist, ist der Neubau einer Halle erforderlich. Nicht nur durch die steigenden Schülerzahlen, sondern auch durch die gute Belegung der Sportschule ist ein Neubau unausweichlich. „Die jetzige Idee ist, dass eine reine Zweifelderhalle entsteht und die Sportler über einen Verbindungsweg von der alten in die neue Halle kommen. Somit könnten wir Geld sparen, denn die größten Kosten verursachen die ganzen sanitären Anlagen in neuen Gebäuden“, erklärt er. Veranschlagt für den Neubau der Halle auf dem Gelände der Sportschule sind rund zwei Millionen Euro.

Frankstraße und Dannweg sollen saniert werden

Zwei dringende Straßenbauprojekte hängen allerdings noch mit zwei größeren Sanierungsvorhaben zusammen. „Bevor das Kulturhaus nicht fertig ist, wird auch nicht am Dannweg gearbeitet. Perspektivisch soll diese Straße gemacht werden. Ein weiteres Projekt ist die Sanierung der Frankstraße. Auch hier warten wir erst die Sanierung des Erich-Steinfurth-Heimes ab“, so Usemann.

Die Frankstraße in Zinnowitz ist sanierngsbedürftig. Quelle: Hannes Ewert

Aus touristischer Sicht beginnt in dieser Woche noch ein großes Projekt. „Die beiden Strandabgänge am Fischerstrand und am Hotel Baltic werden barrierefreier. So ist es auch Rollstuhlfahrern, Eltern mit Kinderwagen oder anderen fahrbaren Untersätzen möglich, besser an den Strand zu kommen. Die beiden Abgänge sollen dann noch mit LED-Lampen optisch aufgewertet werden“, sagt er. Strandbesucher mit rollbaren Untersätzen sollen dann auf einem Weg entlang der Dünen fahren können – ähnlich wie in Koserow. Am Donnerstag gibt es zwischen allen Beteiligten eine Bauanlaufberatung.

Von Hannes Ewert