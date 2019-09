Hausverbot für Hund „Flecki“

Karlshagen

Hunde, so sagt der Volksmund, sind der beste Freund des Menschen. „Flecki“, der kleine Jack Russell Terrier, war der Liebling der jungen Besucher im Karlshagener Jugend- und Vereinshaus. Er war es! Der Vierbeiner hat jetzt Hausverbot bekommen. Zum kleinen Wirbelwind gab es sogar eine Beschlussvorlage in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Minutenlang wurde diskutiert – darf er bleiben oder wird er vor die Tür gesetzt? Fünf Gemeindevertreter waren für ein Hausverbot, vier dagegen.

„Ich bin schon ziemlich enttäuscht von der Entscheidung“, sagt Kirsten Tober, Leiterin des Jugend- und Vereinshauses Karlshagen. Sie habe im Vorfeld ihren Arbeitgeber, die Arbeiterwohlfahrt ( AWO), und den damaligen Bürgermeister Christian Höhn gefragt, ob der Hund ins Haus dürfe. „Sie haben Ja gesagt“, so Kirsten Tober. Die AWO hat im März 2017 die Betreibung des Hauses in der Hafenstraße übernommen.

Hund bei ebay entdeckt

Nach der Zustimmung bemühte sich die Leiterin um einen Hund, weil das schon lange auch ein Herzenswunsch ihrer zehnjährigen Tochter Emma war. Per Zufall kam sie zu „Flecki“ – eigentlich ihr Mann. Der hatte bei ebay-Kleinanzeigen nach Ersatzteilen fürs Auto gesucht und war auf den kleinen Kerl in Wittstock/ Dosse gestoßen. „Das war ein armes Seelchen. Er war dünn und hatte entzündete Pfoten. Mehrmals waren wir beim Tierarzt. Er hat alle Impfungen bekommen. Rund 600 Euro haben wir bezahlt. Jetzt geht es ihm wieder gut“, sagt Kirsten Tober. Seit Pfingsten war der Jack Russell Terrier nun quasi zum Maskottchen im Jugend- und Vereinshaus geworden. Drei- bis viermal in der Woche war er hier. „Wir schaffen uns ja keinen Hund an, wenn er tagsüber allein zu Hause ist“, sagt die Leiterin.

Nun die Kehrtwende: Ein Elternteil habe sich beschwert. Ihr Kind hätte Angst vor Hunden. Daraufhin musste sich Kirsten Tober im Sozialausschuss erklären. Mit dem Beschluss in der jüngsten Sitzung sollte Fleckis zweites Zuhause nun auf rechtssichere Beine gestellt werden.

Hundeverordnung des Amtes greift

„In der Hausordnung steht nichts für oder gegen einen Hund. Auch im Betreibervertrag zwischen der AWO und der Gemeinde habe ich dazu nichts gefunden“, argumentierte Gemeindevertreter Christian Höhn (Bürger für Karlshagen). Deshalb habe er dem zugestimmt – „wir wollten es probieren“. Auch ohne eine Passage in der Hausordnung verstoße das gegen geltendes Gesetz, so Amtskämmerer Marco Biedenweg, der die Hundeverordnung des Amtes ins Spiel bringt. „Davon habe ich noch nie gehört“, entgegnet Höhn.

Unter Paragraf 2 heißt es, dass es verboten ist, Hunde in öffentlichen Einrichtungen mitzunehmen. „Wir können die Verordnung des Amtes ja nicht übergehen“, so Bürgermeister Sven Käning (parteilos). Auch Marlies Seiffert (Linke) war für ein Hausverbot: „Ich habe nichts gegen Hunde. Kinder reagieren aber unterschiedlich auf die Tiere. In einer öffentlichen Einrichtung hat ein Hund nichts zu suchen.“ Auch Siegfried Krause (Wählergemeinschaft Initiative für Karlshagen/WIK) ist kein Freund davon: „Was passiert, wenn Besucher einen Hund mitbringen. Der eine darf, der andere nicht. Das ist schwierig.“

Noch vier Wochen Besuchsrecht

Ein gutes Wort für „Flecki“ legte Daniel Telle (WIK) ein. „Ich bin enttäuscht über die Vorgehensweise. Sie hat gefragt, bevor sie den Hund angeschafft hat. Es kam kein Veto, weder von der Gemeinde noch vom Amt.“ Nun kam ein Veto.

Vier Wochen Besuchsrecht wurden „Flecki“ noch eingeräumt. Dann bleibt die Tür für immer zu. „Bis dahin sollten wir eine Hausordnung auf den Weg bringen“, fordert Siegfried Krause.

„Die Kinder werden traurig sein. Wir haben schon 50 Unterschriften für seinen Verbleib gesammelt“, sagt Kirsten Tober. Der Hund habe den Kindern gut getan: „Viele hingen nur vor den Konsolen. Wenn Flecki da war, haben sie draußen mit ihm gespielt.“ Weil sie ihrer Tochter den Hund jetzt nicht wegnehmen will, hat sich Kirsten Tober inzwischen um einen Hundesitter bemüht.

Von Henrik Nitzsche