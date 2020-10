Heiligabend in Corona-Zeiten: So könnte es auf Usedom und in Wolgast klappen 

Wolgast/Zinnowitz

Für die Kirchengemeinden auf der Insel Usedom und dem Festland wird das diesjährige Weihnachtsfest eine große Herausforderung. Normalerweise sind die Kirchen durch Einheimische, heimkehrende Inselkinder, Urlauber und Kurgäste brechend voll, was in Zeiten der Corona-Pandemie allerdings völlig unmöglich ist. Deshalb versuchen die Kirchengemeinden die Veranstaltungen zu entzerren und mehrere Gottesdienste mit kürzerer Dauer anzubieten. Oder sie verlegen ihre Gottesdienste gleich ins Freie. Bei vielen sind es bislang nur Ideen, die im Raum stehen, da alles nur unter Vorbehalt geplant werden kann. Alle folgenden Angaben sind natürlich abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen und somit ohne Gewähr.

Krippenspiele am 4. Advent in Heringsdorf

In Heringsdorf und Bansin finden die Krippenspiele, die sonst an Heiligabend ein großer Bestandteil des Weihnachtsgottesdienstes sind, schon am 4. Advent statt. Dafür ändert die evangelische Kirchengemeinde die Anfangszeiten der Adventsgottesdienste am 20. Dezember auf 14 Uhr in der Bansiner Kirche und auf 16 Uhr in der Heringsdorfer Kirche. An Heiligabend finden in Ahlbeck vier Gottesdienste statt, darunter eine Open-Air-Christvesper vor der Kirche. Um 22 Uhr bietet Pastor Henning Kiene zudem eine Nachtvesper an. Sein Kollege, Pastor Christian Pieritz, lädt an Heiligabend um 16:16 Uhr und um 17:17 Uhr zu Weihnachtsgottesdiensten in der Waldkirche Bansin ein. In Heringsdorf sind es wiederum vier Veranstaltungen an Heiligabend, beginnend mit einer Weihnachtsandacht für Kinder mit Gemeindepädagogin Jenny Pieritz um 10:10 Uhr in der Ev. Kirche Heringsdorf.

Dort geht es um 15:15 Uhr weiter mit einem Weihnachtsgottesdienst. Um 18:18 Uhr folgt dann ein weiterer Gottesdienst, der über Lautsprecher nach draußen übertragen wird. Spannend wird es schließlich um 21:21 Uhr, wenn Pastor Pieritz zu einem WeihnachtsKrimiKrippenspiel für Erwachsene einlädt. Eisig wird es am 2. Weihnachtstag in Heringsdorf, wo um 19:19 Uhr unter dem Motto „Holy-Day on Ice“ zum Gottesdienst auf der Eisbahn an der Heringsdorfer Promenade eingeladen wird. Am Sonntag, den 27. Dezember, feiern die Kaiserbäder-Kirchengemeinden erneut einen gemeinsamen Gottesdienst, der um 9:30 Uhr in der Ahlbecker Kirche stattfindet.

Ein Gottesdienst auf dem Marktplatz

Der Wolgaster Marktplatz könnte in diesem Jahr der Austragungsort für eine Christvesper an Heiligabend werden. Bislang gibt es im Gemeindekirchenrat der Wolgaster Petri-Kirche die Idee, dass der Gottesdienst an die frische Luft verlegt werden könnte. Der Grund: zum Weihnachtsfest werden jährlich rund 600 Gottesdienst erwartet. Unter den aktuellen Corona-Regeln sind diese Vorstellungen schon allein wegen des Mindestabstandes undenkbar. „Wir wissen noch nicht, inwieweit sich das Infektionsgeschehen verändert. Langfristige Planungen sind schwierig, aber der Wolgaster Marktplatz ist einer besten Orte, auf welchem man in schöner Atmosphäre auf Abstand zusammenkommen kann“, erklärt Pastor Sebastian Gabriel. Würde man die Gottesdienste unter Corona-Regeln durchführen, hätte man vier Veranstaltungen durchführen müssen. „Es geht euch nur darum, dass die Menschen mit sicherem Abstand zusammenkommen und gemeinsam Weihnachtslieder singen“, erklärt er. Sebastian Gabriel möchte dabei die evangelische und Katholische Kirche zusammenführen. An den Adventssonntagen möchte er jede Woche eine Gruppe in den Gottesdienst einbinden – die Bläser, den Chor, den Jugendchor und die Familien.

Gottesdienst auf der Vineta-Bühne

In Zinnowitz stellt sich die evangelische Kirche Karlshagen-Krummin-Zinnowitz auf einen Gottesdienst auf der Vineta-Bühne ein. „In die Kirche passen normalerweise 500 Gäste zum Heiligabend, allerdings funktioniert es dieses Jahr nicht“, erklärt Gemeindepädagoge Cord Bollenbach. Geplant ist nach jetzigem Stand, dass das Krippenspiel an dem Abend zwei mal gezeigt wird –auf der Vinetabühne.

Gemeindepädagoge Cord Bollenbach auf der Vineta-Bühne. Dort könnte an Heiligabend das Krippenspiel aufgeführt werden. Quelle: Hannes Ewert

Im Vorjahr kamen innerhalb von fünf Gottesdiensten an einem Abend 1250 Menschen zur Kirche. „Derzeit passen laut der Corona-Regeln nur 150 Menschen in die Zinnowitzer Kirche. Wir müssten also neun Durchgänge veranstalten, damit alle einmal da waren“, erklärt er.

Die Idee ist, dass sich die Besucher vorher ihre kostenlose Karte abholen (der Ort wird noch geklärt) und auf der Rückseite bereits alle die Kontaktadressen angeben. „Das erleichtert uns die Arbeit vor Ort“, sagt er. Der Vorteil der Vineta-Bühne sieht Bollenbach unter anderem in der Logistik. „Dort haben wir Techniker, Bänke, ein gutes Ein- und Auslass-System sowie ausreichend Platz.

Von Hannes Ewert und Dietmar Pühler