Heilmann-Wahl in den Kaiserbädern: Kommt jetzt die Klage?

Heringsdorf

Nächster Akt im Rathaus: Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken hält die Wahl von Kurdirektor Thomas Heilmann zu ihrem zweiten Stellvertreter auch weiterhin für einen Rechtsverstoß. Deshalb hat sie erneut dem Beschluss der Gemeindevertretung widersprochen. Laut Kommunalverfassung des Landes kann die Gemeindevertretung nach der erneuten Beanstandung durch die Bürgermeisterin nun entweder den Beschluss zurücknehmen oder den Klageweg vor dem Verwaltungsgericht bestreiten.

In der Oktobersitzung wurde Heilmann mehrheitlich gewählt. Daraufhin hatte die Bürgermeisterin Widerspruch eingelegt und ihn damit begründet, dass seine Funktion beziehungsweise Tätigkeit nicht den Erfordernissen eines zweiten Stellvertreters entspricht. Ihr Widerspruch stand in der Novembersitzung auf der Tagesordnung, fand aber keine Mehrheit.

Innerhalb von 14 Tagen konnte sie erneut widersprechen, und das tat sie, wie die Bürgermeisterin bestätigte. Sie habe das dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Joachim Saupe ( CDU), auch schriftlich mitgeteilt. Sie bezieht sich auf die Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörden (Kreis/ Innenministerium) sowie wissenschaftlicher Literatur, die „übereinstimmend zu einer negativen Einschätzung des Beschlusses“ gekommen sind.

Ist Kurdirektor nachgeordneter Bediensteter?

Fraglich sei, ob es sich bei Thomas Heilmann als Kurdirektor und Leiter des Eigenbetriebes um einen der Bürgermeisterin unmittelbar nachgeordneten Bediensteten handelt. In der Regel ginge es um Amts- oder Fachgebietsleiter der Kernverwaltung. So wie Andreas Hartwig, der Bauamtsleiter und erster stellvertretender Bürgermeister ist. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat Zweifel, dass ein Kurdirektor als Vorsitzender des gemeindlichen Eigenbetriebes in die unmittelbaren Verwaltungsstrukturen des Bürgermeisters eingegliedert ist.

Die Fraktionen der CDU, des Kaiserbäderbündnisses und der HGV/UWG hatten mit dem Antrag zur Stellvertreterwahl im Oktober eine Vertragsanpassung für Heilmann verbunden. Als Leiter des Eigenbetriebes der Kaiserbäder ist er nur zehn Stunden pro Woche tätig, den Rest als Geschäftsführer der kommunalen Gesellschaft, der Kaiserbäder-Tourismus-Service (KTS) GmbH. Für CDU-Fraktionschef Bernd Herrgott spiegelt das aber nicht seine wirklichen Arbeitszeiten wieder. Der Job als Kurdirektor überwiege deutlich. Für die Befürworter ist er ohne Frage leitender Bediensteter der Gemeinde und der Bürgermeisterin direkt nachgeordnet.

Mehrheitlich Wille der Gemeindevertretung

Auch wenn die Bürgermeisterin weiterhin die Wahl als Rechtsverletzung einstuft, „wollen wir einer Klage aus dem Weg gehen“, sagt Bernd Herrgott nach Abstimmung mit den anderen beiden Fraktionen. „Schließlich ist es mehrheitlich Wille der Gemeindevertretung. Wir werden auf die Bürgermeisterin zugehen und ihr einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Der dürfte problemlos umzusetzen sein, so dass auch die Bedenken der Kommunalaufsicht auszuräumen sind. Natürlich muss auch die Verwaltung bereit sein, mit uns zusammenzuarbeiten“, so der CDU-Fraktionschef, der die Personalie in der Sitzung am Donnerstag erneut ansprechen wird.

Die vom Landkreis Vorpommern-Greifswald als zweite stellvertretende Bürgermeisterin bestellte Manuela Labahn aus der Verwaltung hatte inzwischen den Kreis gebeten, die Beauftragung zurückzunehmen.

Von Henrik Nitzsche