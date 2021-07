Heine-Schule in Karlshagen auf Usedom sucht eine neue Schulleitung

Karlshagen

Die Grund- und Realschule in Karlshagen auf der Insel Usedom ist auf der Suche nach einer neuen Schulleitung. Wie am 31. Juli am Rande der Einschulung im Haus des Gastes bekannt wurde, ist die Stelle derzeit vakant. Erst vor einem Jahr wurde der Posten neu besetzt, nachdem die langjährige Leiterin Marlies Schönberg in Rente verabschiedet wurde.

Noch bis zum 1. August können Interessierte ihre Bewerbung beim Schulamt abgeben. Die Gemeinde hofft, dass die Leitung bis zu den Herbstferien wieder vollständig besetzt ist. Alle Bewerber müssen geprüft und ggf. angehört werden. Bis dahin übernimmt Vize-Direktorin Petra Schult die Leitung der Schule.

Von Hannes Ewert