Herausgeputzte 600-jährige St. Gertrud lädt in Wolgast wieder ein

Als „eine herrliche Zierde der Stadt – innen stilgemäß und prachtvoll in ihrer Einfachheit“ beschrieb im Januar 1870 Ferdinand Struck in der „Stralsunder Zeitung“ die Wolgaster spätgotische St. Gertrud-Kapelle, als diese nach erfolgter Sanierung wieder eingeweiht worden war. Geschichte wiederholt sich bekanntermaßen: Pünktlich zum 600-jährigen Bestehen des 1420 auf dem Alten Friedhof vor den Toren Wolgasts errichteten Baujuwels weckten emsige Förderer, die Stadt und genauso fingerfertige wie erfahrene Restauratoren erneut St. Gertrud aus dem Dornröschenschlaf. Nun erstrahlt der einst auf Wunsch des Wolgaster Herzogs Wartislaw IX. (um 1400-1457) als Nachbau des heiligen Grabes in Jerusalem aufgerichtete Sakralbau wieder in altem, neuem Glanz.

Am Sonnabend wurde offiziell und wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen die Wiedereinweihung nach erfolgter umfassender Sanierung der Kapelle gefeiert. 422569,97 Euro, so rechnete Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) vor, sind in die Arbeiten geflossen, wobei es sich zumeist um Städtebaufördermittel von Land und Bund und um kommunale Mittel gehandelt habe. Die Restauratoren Peter Wagner, dessen Frau und Dietmar Gallinat haben weit über ein Jahr lang Großartiges geleistet. Zerstörerischer Betonputz wurde von den Innenwänden beseitigt, den Backsteinen Feuchtigkeit und Salze entzogen und am Ende eine dünne Lage aus Kalkmörtel aufgebracht. Das filigrane Sterngewölbe wurde restauriert und gemäß dem im Jahr 1868 umgesetzten Farbkonzept ausgemalt. Klaus Weißenbacher von der Holz & Raum GmbH aus Krien verhalf dem historischen Gestühl wieder zu seinem Ursprungszustand. Die äußere Hülle der Kapelle war bereits in den 1990-er Jahren instand gesetzt worden.

Schlicht und geschmackvoll präsentiert sich das Innere des zwölfeckigen Sakralbaus nach erfolgter Sanierung. Quelle: Tom Schröter

Die für die Arbeiten nötigen Mittel einzuwerben, sei alles andere als einfach gewesen, erinnerte Uwe Quosdorf als Vorsitzender des Fördervereins St. Gertrud. „In den 1990-er Jahren hat die Stadt sogar einmal versucht, für St. Gertrud Geld aus einem Fonds zu beschaffen, der für die Förderung von Aussichtstürmen gedacht war“, schilderte er. Am Ende sorgten auch viele kleine und große Spenden dafür, dass die 600-jährige Wolgasterin wieder so fein herausgeputzt und auch das Umfeld licht und ansprechend gestaltet werden konnte. Quosdorfs Dank galt auch dem zuständigen Architekturbüro milatz.schmidt Architekten GmbH aus Neubrandenburg.

Während der Vereinschef versprach, dass „im Herbst oder im nächsten Frühjahr noch eine große Sause zur Wiedereröffnung gefeiert“ werde, kündigte Museumsleiter Stefan Rahde voraussichtlich ab Herbst eine Reihe kleiner Veranstaltungen, wie etwa Konzerte, in der Kapelle an. Bis dahin wolle der Förderverein dafür sorgen, dass das zwölfeckige Baudenkmal, das weit und breit seinesgleichen sucht, fortan immer montags und donnerstags jeweils von 11 bis 15 Uhr für Besucher geöffnet ist. Vermisst wird auf dem Friedhof derzeit noch eine öffentliche Toilette. Zudem fehlen Parkplätze an der Feldstraße und die alte Friedhofsmauer entlang der Chausseestraße bröckelt.

Erstmals nach der erfolgreichen Sanierung des Innenraums erklang am Sonnabend wieder Musik in der Wolgaster St. Gertrud-Kapelle. Clemens Kolkwitz spielte unter dem beeindruckenden Sterngewölbe mittelalterliche Stücke auf dem Cembalo. Quelle: Tom Schröter

Sei’s drum: Pastor Sebastian Gabriel ließ am Sonnabend zur Feier des Tages per Funksender alle fünf Glocken der nahen großen Schwester, der St. Petri-Kirche, läuten. Für den musikalischen Rahmen sorgte Kirchenmusiker Clemens Kolkwitz, der in der Kapelle mittelalterliche Musik erklingen ließ, unter anderem die Kanzone „La Martinella“ von Johannes Martini. Dabei spielte er auf dem Cembalo, dessen Erfindung im Jahr 1397 ähnlich weit zurückliegt als jener Tag, an dem auf einem Hügel vor der Stadt einst der Bau der St. Gertrud-Kapelle begann, die zu allgemeinem Erstaunen seither alle Kriegswirren, Brandschatzungen und Witterungsunbilden nahezu unbeschadet überstanden hat.

