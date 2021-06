Hergestellt auf Usedom: Strandkörbe so beliebt und teuer wie nie

Rostock/ Heringsdorf

Noch nie war die Nachfrage nach Strandkörben so groß wie in Pandemie-Zeiten. Und auch die Preise und Lieferzeiten für die Kult-Möbelstücke befinden sich auf einem Rekordhoch. Um 50 Prozent stiegen die Bestellungen in der Strandkorbfabrik Heringsdorf und in der ältesten Manufaktur Deutschlands, dem Korbwerk Usedom. Es sind die beiden einzigen großen Hersteller in Mecklenburg-Vorpommern.

Trend dank Corona: Strandkorb statt Homeoffice

Während Kunden vor der Pandemie im Juni zwischen sechs und acht Wochen auf ihre handgefertigten und individuellen Körbe warten mussten, sind es nun mindestens drei Monate. Den Grund für den Strandkorb-Boom erklärt Korbwerk-Inhaber Dirk Mund: „Viele große Firmen haben bei uns bestellt, um ihren Mitarbeitern einen corona-freundlichen Arbeitsplatz bieten zu können.“ Strandkorb statt Homeoffice, heißt der aktuelle Trend.

Die Gastro-Lounge kann problemlos mit Heizstrahlern ausgestattet werden. Quelle: Strandkorbfabrik

Außerdem rüsteten etliche Gastronomen auf, um mehr Restaurantbesuchern einen Sitzplatz an der frischen Luft bieten zu können, der auch an kälteren und windigen Tagen gemütlich ist. „Hinzu kommen noch die Menschen, die aufgrund der Pandemie nicht in den Urlaub reisen möchten und nun mehr Zeit im heimischen Garten verbringen“, ergänzt Nicole Wetzel, die seit 18 Jahren in der Strandkorbfabrik in Heringsdorf arbeitet. „Natürlich kann man sich auch ein Modell aus dem Baumarkt kaufen. Doch wer auf seinen ökologischen Fußabdruck achten möchte, sollte wissen, dass diese Körbe meist in Asien hergestellt werden und in der Regel nicht UV-beständig sind.“ Der Preis für einen in Heringsdorf produzierten Strandkorb geht bei 1500 Euro los, überstehe dafür aber auch zwanzig Jahre lang Wind, Wetter und Sonne.

Aktuelle Strandkorb-Problematik: Lieferengpässe und Preissteigerungen

Doch die hohe Nachfrage bringt für die Unternehmer auch Schattenseiten mit sich. Die Preise der Zulieferer ändern sich fast wöchentlich, eine Kalkulation sei kaum möglich und berge dadurch auch ein Risiko für die Unternehmen, sagt Mund. „Man ist froh, wenn man überhaupt noch Ware bekommt.“ Ob Stoffe, Flechtmaterial oder Holz – die Lieferengpässe betreffen alle Bereiche. Außerdem stiegen die Transportkosten teilweise um ein Vierfaches. „Manche Stoffe, die wir früher innerhalb von zwei Wochen auf dem Hof hatten, sind jetzt erst im Oktober lieferbar“, sagt Nicole Wetzel. Mehr als 14 000 verschiedene Modelle können sich die Kunden der Strandkorbmanufaktur auf der Homepage zusammenstellen. Dafür sorgt ein neuer Strandkorb-Konfigurator.

In der ältesten Manufaktur Deutschlands, der Korbmanufaktur Usedom, werden die Strandkörbe im Fotostudio zu Models. Quelle: Korbwerk

Sonderwünsche: Sitzheizung, Kühlschrank, Massagefunktion

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In beiden Manufakturen können die Kunden ihre Strandkörbe aufrüsten lassen. Heutzutage sei es kein Problem, Kühlschränke, Ventilatoren, Sitzheizungen, Leselampen, Bluetooth-Boxen, Heizstrahler und Massageelemente in die Strandmöbel einzubauen. Auch bei der Farbauswahl können sich die Kunden nach Herzenslust austoben. „Ein sehr auffälliges Modell in Pink verkauften wir beispielsweise an eine Dame, die ein absoluter Hello-Kitty-Fan war“, erinnert sich Nicole Wetzel. Und natürlich gibt es auch Strandkörbe für Kinder und sogar Hunde.

Den Einsitzer gab es zwar schon vor der Pandemie, die Mitarbeiter der Strandkorbfabrik nennen ihn humorvoll ihr „Corona-Modell“. Quelle: Strandkorbfabrik

Pompöses Modell für Harald Glööckler

In der Manufaktur Korbwerk, aus der auch der größte Strandkorb der Welt stammt, entsteht aktuell ein ganz besonderes Modell. „Der Modedesigner Harald Glööckler designte ein Modell, das wir nun für ihn bauen“, verrät Korbwerk-Chef Dirk Mund. „Pompöös“ heißt der Strandkorb mit vergoldetem Flechtband und vergoldeten Beschlägen.

Doch das teuerste Exemplar ist der Glööckler-Korb trotzdem nicht. Mehr als 10 000 Euro zahlen Kunden für den Strandkorb „Baltic Empire“, der je nach Wunsch mit allem Schnickschnack ausgerüstet werden kann. Die größte Herausforderung für Dirk Mund und seine Angestellten war jedoch die Umsetzung des größten Strandkorbs der Welt, der seit sieben Jahren auf der Heringsdorfer Promenade steht und in diesem Jahr einen neuen Anstrich und eine neue Sitzfläche bekam. Mehr als eine Million Mal habe er bislang als Fotomotiv gedient, schätzt Mund.

Von Carolin Riemer