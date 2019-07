Heringsdorf

Eine 87 Jahre alte Frau wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf Höhe des Aldi/Edeka-Parkplatzes in Heringsdorf-Neuhof am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 80 Jahre alter Autofahrer den Parkplatz in der Labahnstraße nach rechts verlassen und verwechselte vermutlich Gas- und Bremspedal. Er erfasste die 87-Jährige, die in einem fahrbaren Elektromobil unterwegs war. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen.

Der Schaden liegt laut Polizei bei 2300 Euro.

Hannes Ewert