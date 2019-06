Heringsdorf

Gute Nachricht für alle Hundebesitzer: Am 16. Juni ist Tag des Hundes! Aus diesem Grund hat sich die Usedomer Bäderbahn (UBB) nach Abstimmung mit dem Kurdirektor Thomas Heilmann und Bürgermeister Lars Petersen entschlossen, ab sofort alle Hunde, egal welcher Größe, in allen Linienbussen der UBB auf der Insel Usedom sowie zwischen Wolgast und Lubmin kostenfrei mitfahren zu lassen. „Ausgenommen ist die Linie 271, die nach Greifswald führt“, sagt Andreas Elfroth, Leiter Busbetrieb bei der UBB.

Er betont, dass diese Regelung gleichermaßen für Hunde der Kurkarteninhaber und der Nicht-Kurkarteninhaber gilt. „Abgesehen davon dürfen die Hunde nur dann mitfahren, wenn sie einen Maulkorb tragen beziehungsweise in einem geeigneten Behältnis befördert werden. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme, denn nur so können kleine und große Gäste die Busfahrt genießen“, so Elfroth. Bislang mussten Hundebesitzer für ihren Liebling beispielsweise auf der Kaiserbäderlinie 1,80 Euro zahlen, wenn Bello einsteigen wollte. „Die Zahl der Hunde hat in unseren Bussen in letzter Zeit zugenommen. Deshalb haben wir uns so entschieden“, so Elfroth.

Laut Betriebsleiter haben schon rund 330 000 Fahrgäste seit August 2018 das Angebot genutzt, mit der Kurkarte kostenlos das gesamte Busliniennetz der UBB zu nutzen.

Henrik Nitzsche