Heringsdorf: Böller zerstört Technik für Tiefgarage am Kurhotel – Belohnung für Hinweise 

Heringsdorf

Weil Unbekannte in der Nacht von Donnerstag zu Freitag am Heringsdorfer Kurhotel mit einem Böller das Kartenlesegerät für die Tiefgarage sowie das Rolltor zerstört haben, hat die Hotelleitung nun eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise und die Identifizierung des Verursachers ausgesetzt. „In der Nacht haben zwei Personen gegen 0.20 Uhr den Durchgang am Kurhotel zu Heringsdorf zwischen Seebrücke und Platz des Friedens genutzt. Im Vorbeigehen haben sie einen Böller in das elektronische Kartenlesegerät des gesteckt. Dieser ist explodiert und hat das Gerät samt Elektronik unbrauchbar gemacht“, informiert Hoteldirektorin Michaela Hendlmeier.

Die Polizei hat den Vorfall auf Nachfrage bestätigt. Laut Direktorin gibt es von den beiden Personen Videoaufzeichnungen. „Beide waren mit schwarzen Jacken mit Kapuze bekleidet, einer mit schwarzer Jogginghose, der Verursacher mit heller Jogginghose. Das Material wurde an die Polizei übergeben“, so Michaela Hendlmeier, die hofft, dass sich die Verursacher stellen. Hinweise an die Direktorin sind unter 038378/82140 oder m.hendlmeier@kurhotel-heringsdorf.de möglich.

Von Henrik Nitzsche