Heringsdorf

Der Chefarzt der Medigreif Inselklinik auf dem Kulm in Heringsdorf, Dr. Jens Wildberg, ist fristlos entlassen worden. Grund dafür soll ein tätlicher Angriff des Chefarztes gegen den Inhaber der Inselklinik, Prof. Dietmar Enderlein, unter Zeugen gewesen sein.

Dietmar Enderlein hat nach dem Vorfall bei der Staatsanwaltschaft Stralsund Strafanzeige gegen den Arzt gestellt. Zugleich hat er bei der Ärztekammer einen Antrag auf ein berufsrechtliches Ermittlungsverfahren gestellt. Auch der Anwalt der Unternehmensgruppe Medigreif, Dr. Peter-Michael Diestel, ist eingeschaltet.

Staatsanwaltschaft bestätigt Eingang der Strafanzeige

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, Oberstaatsanwalt Martin Cloppenburg, bestätigte gegenüber der OZ den Eingang der Strafanzeige. „Wir werden Anfang Januar prüfen, inwieweit bei dem Vorfall in der Inselklinik ein Straftatbestand existiert“, sagte er der OSTSEE-ZEITUNG. Ob es dann auch weitere Ermittlungen gegen den am vergangenen Freitag entlassenen Chefarzt geben wird, weil er beim Umgang mit Corona-Infektionen nicht sauber gearbeitet haben soll, stehe nicht fest.

Der entlassene Chefarzt soll laut OZ-Informationen eine Infektion eines anderen Klinikarztes, der trotz Hinweis nach Bulgarien ins Hochrisikogebiet gefahren sein soll, nicht gemeldet haben. Nach dem positiven Test des Arztes soll Wildberg Schwestern der Klinik aufgefordert haben, das Testergebnis unter den Tisch fallen zu lassen. Dem soll das Personal aber nicht nachgekommen sein und stattdessen die Klinikleitung informiert haben. Der nach dem Bulgarien-Aufenthalt positiv getestete Arzt – das ist nachprüfbar – war später so schwer an Corona erkrankt, dass er mehrere Wochen intensivmedizinisch in der Unimedizin Greifswald behandelt werden musste.

In der Inselklinik Haus Kulm sei es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen, versichert auf Nachfrage der Geschäftsführer und Inhaber der Klinik, Prof. Dietmar Enderlein. Er bestätigt, dass sich die fristlose Kündigung ausschließlich auf eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Ex-Chefarzt bezieht.

Ex-Chefarzt spricht auf Anti-Corona-Demo in Wolgast

Dr. Jens Wildberg möchte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen, wie er der OZ sagte, und betont, generell nicht mit den Medien sprechen zu wollen. Allerdings nimmt der Arzt schon öffentlich Stellung: Auf der Anti-Corona-Demo am Mittwochabend in Wolgast war er einer der Redner gegen die von Bund und Landesregierung erlassenen Corona-Maßnahmen. Er wurde bejubelt.

Wildberg sprach vom „Geist der Angst. Wir haben eine gute Basis des friedlichen Zusammenlebens aufgebaut, die jetzt zerstört wird. Es geht hier um friedlichen Widerstand. Wir dürfen auf keinen Fall gewalttätig werden, seid friedlich“, rief er am Mittwoch in die Menge. Auch im Netz sind Videobotschaften des Arztes zu seinen Anhängern zu finden. Dort bezeichnet er unter anderem die Corona-Maßnahmen als faschistoide Methoden.

Flugblätter in der Inselklinik verteilt?

Nach OZ-Recherchen soll der Mediziner, der zu Jahresbeginn in die Inselklinik kam und zuvor in Hamburg in einer psychotherapeutischen Praxis tätig war, in der Kurklinik in Heringsdorf Flugblätter verteilt haben, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten. Inwiefern diese Flugblätter die Tätlichkeit hervorgerufen oder beeinflusst haben, dazu gibt Klinikinhaber Dietmar Enderlein keine Auskunft. Er sagt aber: „Ich dulde grundsätzlich in der Klinik innerhalb der Arbeitszeit keinerlei politische Aktivität – egal, durch wen.“

Von Cornelia Meerkatz