Heringsdorf

Der Aufbau der Eisbahn geht auf die Zielgerade: Schon zum 22. Mal sind die fleißigen Mitglieder des Eishockeyvereins REV Insel Usedom unter Leitung von Ronald Richter damit beschäftigt. Am Mittwoch/Donnerstag könnte der Aufbau der Bande gestartet werden. Nach dem langen Training in der eisfreien Zeit in der Ückeritzer Sporthalle mit Inlinehockeytraining lockt dann wieder die Eisbahn. „Der 12. November ist als Eröffnungstermin vorgesehen. Wir werden alles daran setzen, diesen Termin zu halten“, so Carita Ulbrich vom Vorstand des Vereins.

Für 15 Talente der U 13 des Vereins stand jetzt schon mal ein Wochenendtrip nach Dresden auf dem Programm. In der Energie-Verbund-Arena, in der die Dresdner Eislöwen zu Hause sind, gab es einen freundschaftlichen Vergleich mit den Freitaler Pinguinen. Gegen das Hobbyteam, das unter ähnlichen Bedingungen wie die Heringsdorfer trainiert, gelang ein 17:1 Sieg. Natürlich wurde das gegnerische Team zum Rückspiel auf die Insel eingeladen.

Knackiges Eishockey konnten die Usedomer dann beim U 17-Spiel zwischen den Dresdner Eislöwen und Wolfsburg erleben, das die Sachsen mit dem gebürtigen Heringsdorfer Richard Ulbrich im Team mit 6:1 gewannen. Nun ist die Freude groß, bald wieder auf dem Heringsdorfer Eisoval dem Puck nachjagen zu können.

Von Gert Nitzsche