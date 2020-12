Heringsdorf

Kunden der Energie Vorpommern GmbH (EVP) haben jetzt auch in Heringsdorf die Möglichkeit, sich umfassend in Energiefragen beraten zu lassen. „Seit der Eröffnung unseres ersten Energiepunktes vor fünf Jahren in Wolgast und eines weiteren in Anklam vor drei Jahren rücken wir nun mit der nächsten Servicestation noch dichter an unsere Kunden heran“, betont Udo Arndt, Geschäftsführer der Energie Vorpommern GmbH.

Seit 30. November ist die neue Servicestation in Heringsdorf im Waldbühnenweg 1 (bei der Wohnungsgesellschaft) geöffnet. „ Alle guten Dinge sind 3“, findet Udo Arndt, Geschäftsführer der Energie Vorpommern GmbH, „denn trotz weiter ansteigender Versorgungsangebote und Energieanbieter merken wir, dass die Menschen in der Region die Beratung vor Ort gern in Anspruch nehmen.“ Ein Großteil der Kunden will sich nach seinen Worten nicht durch aufwändige Recherche im Internet durch Angebote klicken und nach Bonuszahlungen wieder den Anbieter wechseln, sondern wünscht sich Kompetenz und Vertrauen vor Ort und einen günstigen Anbieter. „Es ist genau das, was wir ihnen bieten können“. sagt Arndt.

Bürgermeisterin und Wohnungsgesellschaft begrüßen

Als Vermieter und Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder wünscht sich Mike Speck, dass vor allem auch die Mieter der Gesellschaft dieses zusätzliche Angebot aktiv nutzen. „Wir hatten in der Vergangenheit verstärkt Anfragen zur Stromversorgung und freuen uns, mit der EVP jetzt einen regionalen Anbieter, der auch als Sponsor die Region bei kulturellen und sportlichen Veranstaltungen unterstützt, direkt in unseren Haus zu haben“, erklärt Speck.

Die Berater in den Energiepunkten übernehmen nicht nur das Ausfüllen von Formularen sowie das An- und Abmelden, sondern sind für die Kunden auch Ansprechpartner zu Fragen der Energieeffizienz oder für Contracting-Lösungen.

Auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken als Gesellschafterin der EVP freut sich über die neue Anlaufstelle für Bürger in den Kaiserbädern. „Wir sind sehr froh, einen solch engagierten Partner vor Ort in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen. Durch das Internet gibt es heute oftmals zu viel Anonymität. Aus diesem Grund halte ich es für besonders wichtig, wenn sich die Energie Vorpommern als regionale Gesellschaft auch in persönlichen Gesprächen vorstellen kann“, betont sie. Die Energie Vorpommern GmbH ist seit 1991 mehrheitlich im Besitz vorpommerscher Kommunen.

Persönliche Beratung vereinbaren

Auch wenn derzeit persönliche Kontakte nur eingeschränkt möglich sind, hält die EVP ihre Beratungspunkte offen. Abstand, Masken und Desinfektion sollen zu einer sicheren Beratung beitragen.

Derzeit haben ist der Energiepunkt im Waldbühnenweg 1 am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Natürlich kann man jederzeit auch einen persönlichen Termin vereinbaren“, ergänzt Mitarbeitern Silvia Zikorski, „Und auch wenn Licht im Büro brennt, ist die Tür nicht verschlossen“, verspricht sie.

Telefonnummer des Energiepunktes: 038378 / 699860

Von Cornelia Meerkatz