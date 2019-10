Heringsdorf

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Sonnabendnachmittag gegen 14.10 Uhr. Der Urlauber aus der Nähe von Berlin, ein 40-jähriger Fußgänger, war auf der Maxim-Gorki-Straße in Richtung Bansin unterwegs. In gleicher Fahrtrichtung fuhr auch der Camper. „Auf Höhe der Hausnummer 52 kam es dann durch eine nicht ordnungsgemäß verschlossene seitliche Gepäckklappe am Camper zu einer Berührung mit dem Fußgänger“, sagte eine Sprecher der Polizei.

In Folge des Zusammenstoßes wurde der Fußgänger am Hals und Nacken verletzt und war kurz bewusstlos. Durch einen Rettungswagen wurde eine erste medizinische Behandlung am Unfallort durchgeführt. „Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Nackens“, sagte der Sprecher. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann in das Krankenhaus nach Wolgast gebracht.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Es wird nun gegen den 66-jährigen Fahrer des Wohnmobils, ein Urlauber ebenfalls aus dem Raum Berlin, wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von RND/pat