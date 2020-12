Heringsdorf/Bansin

Damit Wohnen in den Kaiserbädern wieder erschwinglich wird, hat sich die Gemeinde für die nächsten Jahre einiges vorgenommen. Ein wichtiger Punkt ist die Schaffung von Sozialwohnungen. Die ersten werden jetzt gebaut.

Zehn sollen in der Ahlbecker Wiesenstraße 8/9 (ehemals Innova) entstehen. Für rund 2,2 Millionen Euro sind das an dem Standort acht Zweiraum- und zwei Dreiraumwohnungen, wie Mike Speck, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, informiert. Die Erdarbeiten haben inzwischen begonnen. „Wir hoffen, dass die Mieter zum 1. Januar 2022 einziehen können“, sagt Speck.

Das ist eines von mehreren Ankerprojekten in der Modellregion sozialer Wohnungsbau. Neben Schwerin, Rostock und Greifswald hat Heringsdorf als touristische Destination vom Land den Zuschlag bekommen.

Sozialwohnungen an der Bansiner Seestraße

Für das zweite Vorhaben kann Speck nun alle bau- und planungsrechtlichen Schritte einleiten. Die Heringsdorfer Gemeindevertreter haben den Weg geebnet. Mit einer Grundstücksübertragung zum 1.1.21 vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder an die kommunale Wohnungsgesellschaft soll nun in Bansin der Parkplatz an der Seestraße/Ecke Gartenweg/Archenholdweg entwickelt werden. „Wir planen auf dem Areal knapp 40 Sozialwohnungen“, sagt Mike Speck.

Er spricht von einem ambitionierten Ziel mit Blick auf die Investitionssumme von sieben bis acht Millionen Euro. „Wenn alles gut läuft, bekommen wir eine Förderung von 30 Prozent. Wir müssen hier mit einem hohen Darlehen arbeiten“, so Speck.

Im Verhältnis zu den knapp 800 Wohneinheiten, die die Wohnungsgesellschaft der Kaiserbäder verwaltet, seien diese Millionen-Projekte im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus norddeutschlandweit einzigartig, so der Geschäftsführer.

Bürgermeisterin: Ungesunde Entwicklung

Und notwendig, gilt es doch einem Trend entgegenzuwirken, den Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken als „ungesund“ bezeichnet und der sich auf die Einwohnerstruktur und Infrastruktur in der Gemeinde bezieht.

Der Tourismus boomt mit immer mehr Betten. Dagegen ziehen immer mehr Einheimische weg, weil sie keinen Wohnraum finden. „8883 Einwohner lebten 2014 in der Gemeinde, heute sind es nur noch 8484. Zwischen 2003 und 2013 gab es eine massive Verdrängung von Wohnraum. Fast 1000 Wohnungen wurden umgewandelt zu Ferienwohnungen oder einer anderen touristischen Beherbergung. Hinzu kommt die extreme Steigerung der Bodenrichtwerte. Das macht ein bezahlbares Wohnen hier kaum noch möglich. Durch das Projekt soll neuer Lebensraum für unsere Einheimischen und junge Familien geschaffen werden“, sagt Marisken. Und verweist auf einen weiteren Fakt: „Knapp 40 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (vornehmlich im touristischen Bereich) in der Gemeinde leben nicht im Ort und pendeln.“

Wohnungsgesuche würde es in der kommunalen Gesellschaft reichlich geben. „Die größte Nachfrage haben wir nach Zweiraumwohnungen. Der Klassiker, Mutter mit Kind hat sich getrennt und braucht eine Wohnung“, sagt Speck, der aber auch den großen Bedarf an Sozialwohnungen sieht.

Kaltmiete zwischen 6 und 6,80 Euro

„Weil wir eine breite Bevölkerungsschicht erreichen wollen, unterscheiden wir die Sozialwohnungen in zwei Kategorien, die sich auf das Einkommen beziehen. In Ahlbeck werden wir fünf Wohnungen für 6 Euro kalt und fünf für 6,80 Euro kalt anbieten. Dieses Verhältnis ist auch bei den anderen Projekten geplant“, sagt Speck.

Wer in so eine Wohnung ziehen will, braucht einen Wohnberechtigungsschein. Der ist quasi die amtliche Bestätigung, dass alle Voraussetzungen für den Bezug einer Sozialwohnung erfüllt sind. „Den Schein bekommt man bei der Gemeinde“, so der Geschäftsführer, der neben der Schaffung von günstigem Wohnraum auch die Bestandsliegenschaften im Blick haben muss. „Im Jahr fallen enorme Investitionskosten an.“

Beispiel Außenfahrstuhl: An den beiden Wohnblöcken im Heringsdorfer Dünenweg soll die Hälfte der insgesamt acht Aufgänge mit so einem Fahrstuhl ausgerüstet werden. „Da reden wir pro Fahrstuhl von knapp 500 000 Euro. Das machen wir step by step. 2021 sind Planungskosten im Haushalt eingestellt, 2022 soll der erste angebaut werden“, so der Geschäftsführer.

Hier will die Wohnungsgesellschaft 2021 im Bestand investieren:

Modernisierung Fassade, Treppenhäuser und Dachkästen:Schulstraße 27 A/B in Ahlbeck (30 000 Euro)Seestraße 1 Altbau Ahlbeck (35 000) Bansin Dorf 8 R/S und 8 T (100 000)Grenzstraße 5 in Ahlbeck (12 000)Türen:Hauseingangstüren Bansin-Dorf (Chipsystem 50 000 Euro)Innentüren Gartenweg 2-3 (50 000)Balkontüren Bansin Dorf (30 000)Bad/Elektro/Außenanlagen:August-Bebel-Str. 4 Heringsdorf (59 000)Brunnenstr. 8 Heringsdorf (25 000)Delbrückstraße 39/39a (100 000)

Von Henrik Nitzsche