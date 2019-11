In der Tagespflege „Altes Postamt“ weihnachtete es schon

Heringsdorf

Einen vorweihnachtlicher Adventsmarkt konnten die Besucher und Gäste in der Tagespflege „Altes Postamt“ in Heringsdorf am Samstagnachmittag erleben. Dazu waren mehrere Stände aufgestellt, an denen Adventsgestecke gebastelt und Weihnachtsdekoration angeboten wurden. Der Bastelzirkel der Pommernresidenz kreierte unter anderem Wichtel, Topflappen, Mützen und Gestecke, während unter der Regie von Kerstin Heyn Körbe geflochten werden konnten. Kinder stellten unter Anleitung von Steffi Kühn Naturdeko aus Tannenzweigen her.

Leckeres Stockbrot gab es an der Feuerschale, betreut von Franziska Trube und Heike Ween. Interessant war auch der Stand zum Fertigen von Spiegelglas und Ölmalereien, für den Sarina Mittelstädt verantwortlich zeichnete. Kinderpunsch, Glühwein, Kaffee und Kakao hatten Gabriele Soicke und Melanie Fürstenberg-Reese parat.

Im Festzelt gab es schmackhaften Kuchen und Snacks, dazu weihnachtliche Livemusik von der Partyband „Ohrwurm“. Wer Deftiges mochte, konnte sich am Wildschwein vom Spieß mit Sauerkraut gütlich tun. Bei einsetzender Dunkelheit sorgte eine eindrucksvolle Feuershow von Sarina Mittelstädt für ein tolles Finale. Mitarbeiter der Pommernresidenz unter Leitung von Conny Seiffert betreuten die zahlreichen Gäste.

Von Gert Nitzsche