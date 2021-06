Ahlbeck

Schon zweimal wollte Usedoms Fischsommelier Andre Domke auf Island eine Lachsfarm besuchen. Doch Corona und die notwendigen Kontakte machten dem Geschäftsmann einen Strich durch die Rechnung. Der pfiffige Gastronom ließ aber nicht locker, um die Tür in den kleinen Staat mit gerade mal 360 000 Einwohnern aufzustoßen.

Er lud die Botschafterin Islands ein – sie nahm die Einladung an. Und nun steht Maria Erla Marelsdottir vor der Kühltheke in Domkes Fischhus in Ahlbeck und staunt über das Angebot. Noch mehr staunt sie, wie oft hinter dem Fisch auf der schwarzen Tafel „Island“ steht. „Ich beziehe seit mehreren Jahren meinen Fisch auch aus Island“, sagt Domke und packt einen 25 Kilogramm schweren Kabeljau aus dem Kühlfach und hält ihn in die Kamera – ein Schnappschuss mit der isländischen Botschafterin, übrigens der ersten Frau auf diesem Posten.

Sie ist begeistert von Usedom und von Domkes Heringssalaten, die es zum Frühstück gibt. Im vergangenen Jahr hat sie mit ihrer Familie die Kaiserbäder das erste Mal besucht. Und viele Parallelen entdeckt, wie sie sagt. „Wenig Einwohner, viele Touristen. Wir haben die gleiche Philosophie von Qualitätstourismus und Nachhaltigkeit“, sagt die Botschafterin beim Besuch der Heringsdorfer Bürgermeisterin im Ahlbecker Rathaus.

Nordlichter und Islandpferde

„Das ist der erste Staatsbesuch nach der Pandemie. Das ist ein wichtiges Zeichen“, sagt Verwaltungschefin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Sie beneide das kleine Land um die Nordlichter, Trolle und die Islandpferde, die sie als begeisterte Reiterin besonders mag. Man wolle künftig kooperieren, vor allem auf touristischer und kultureller Ebene. „Wir haben auch frische Luft, Meer, Kultur, Touristen und Fisch“, meint die Botschafterin.

Fisch wie Lachs, Heilbutt, Seeteufel oder Meerforelle, die Domke über Transgourmet Seafood aus Bremerhaven ordert. „In der Regel braucht der Fisch vom Kutter in Island bis in die Theke nach Ahlbeck zwei Tage“, sagt Transgourmet-Chef Ralf Forner. Durch die günstige Lage des kleinen Inselstaates mit Warm- und Kaltwasserstrukturen, die bei Island verschmelzen, verfüge das Land über einen einzigartigen Fischreichtum.

Spezialität bleibt der Ostseefisch

Hier bedient sich Domke regelmäßig. In Polen und Norwegen auch. „Aber nicht, weil wir daheim keinen guten Fisch haben. Ich hole mir dort die Produkte, die wir hier nicht haben.“ Etwa fünf bis zehn Tonnen Fisch bezieht Domke im Jahr aus Island. „Meine Spezialität bleibt aber der Ostseefisch“, gibt sich der Ahlbecker als Lokalpatriot und schaut einen seiner wichtigsten Geschäftspartner an, Michael Schütt, Chef der Fischereigenossenschaft Freest.

Soll nicht der letzte Besuch gewesen sein: Maria Erla Marelsdottir und Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (r.). Quelle: Henrik Nitzsche

Der berichtet von einer düsteren Zeit für die Ostseefischer. „Die Fangquoten sind im Keller. Viele Fischer geben auf“, sagt Schütt und belegt das mit Zahlen: „1998 durften deutschlandweit noch knapp 98 000 Tonnen Hering gefangen werden, heute sind es 860. Ähnlich ist es beim Dorsch. Von 12 000 Tonnen liegen wir jetzt bei 1000.“ Kurz nach der Wende gab es noch 1800 Fischer, im vergangenen Jahr waren es noch 202 im Hauptgewerbe und 144 im Nebenerwerb.

Islands Botschafterin hört geduldig zu, wie Schütt von einer aussterbenden Spezies plaudert. Ihr Land habe ein nationales Kontrollsystem (basiert auf Forschungsergebnisse), damit der Fischfang nicht ausufere. „Die Isländer sind aber in der glücklichen Lage, über eine 200-Seemeilen-Zone zu verfügen. Da kommt kein anderer Kutter rein“, sagt Forner, der den isländischen Lachs für den besten hält.

Schwarze Sandstrände

Komplimente gibt es reichlich für das Land, das statt weißer schwarze Sandstrände – vor allem rund um die Hauptstadt Reykjavik – hat. Der Grund, weshalb der Sand schwarz ist, liege in der Erosion von vulkanischem Gestein. Auch Strandkörbe, wie sie beim Spaziergang auf der Ahlbecker Seebrücke rechts und links zu sehen sind, gibt es im Land der Vulkane, Geysire und Thermalquellen nicht.

Der Strandkorb dürfte kein Exportschlager aus MV in Island werden. „Da haben wir noch Luft nach oben“, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) zu den aktuellen Wirtschaftsbeziehungen. „Bei uns steht Island auf Platz 77“, so Rudolph. Allerdings habe er die Hoffnung, dass schon bald ein Unternehmen aus MV aus dem Bereich Agrarhandel mit Island kooperieren könnte, meint Rudolph.

Er kann nun wie die Bürgermeisterin die dunkle Seite Islands kennenlernen. Als Geschenk gab es nämlich das Buch „Nebel“, ein Thriller des bekannten isländischen Schriftstellers Ragnar Jónasson. Und was nehmen die Isländer aus den Kaiserbädern mit? Kaffee und Bier aus der Brauerei und Rösterei in Heringsdorf. Fisch hatten die Gäste in den vergangenen zwei Tagen ja genug.

Von Henrik Nitzsche