Heringsdorf

Eine runde vier 4 Monate alte Kegelrobbe sorgte am Sonnabend für Aufsehen am Heringsdorfer Fischerstrand. Während die Tierrettung Greifswald und die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck eine Absperrung um den schlafenden Heuler zogen, war das Jungtier ein begehrtes Fotomotiv.

Wie ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tierrettung den umstehenden Passanten erklärte, sei das Tier wohlauf. Es sei natürlich, dass es tagsüber am Strand schlafe, während das Muttertier in der Ostsee weiter auf Fischfang gehe. Nach Einbruch der Dämmerung komme die Mutter an den Strand und hole ihr Junges zum gemeinsamen Jagen ab. Auch wenn die Robbe niedlich erscheine, sei Abstand geboten. Denn das Raubtiergebiss sei eine Gefahr für Mensch und Tier. Deshalb der Appell an alle Hundehalter, nur mit angeleinten Hunden am Strand spazieren zu gehen.

Aus sicherer Entfernung beobachteten de Strandspaziergänger das Tier. Quelle: Dietmar Pühler

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Heringsdorfer Fotograf Henry Böhm legte sich fast drei Stunden in die Nähe des Tieres, um das perfekte Foto zu machen. „Erst drehte sie ewig den Kopf weg, dann schlief sie und als sie im richtigen Augenblick zu mir schaute, habe ich abgedrückt“, schildert er.

Von Dietmar Pühler