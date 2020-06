Heringsdorf: Keine Mehrheit für Parkhaus in der Störtebecker-Schlucht 

Heringsdorf

Die geplante Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes in Heringsdorf löste auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung des Ostseebades eine heftige Diskussion aus. Die Neugestaltung wird notwendig, weil die Verkehrsanforderungen an diesen Bereich, in den die Friedensstraße, der Waldbühnenweg und die Straße zum Bahnhof einmünden, enorm gestiegen sind. Denn der Verkehr auf der angrenzenden L 266 nimmt ständig weiter zu.

Zugleich müssen Besucher des neu geschaffenen Baumwipfelpfades die Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge zu parken. Gebraucht werden zudem Busparkplätze, Möglichkeiten zum Abstellen von Fahrrädern und weitere Pkw-Parkplätze durch die erforderliche bessere Verbindung zwischen Bahnhof Heringsdorf und Ostseetherme.

Zentraler Omnibusbahnhof wirklich nötig?

Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung ein Grundkonzept vor, dass für die Umsetzung drei Hauptbausteine beinhaltet. Der erste Baustein wäre die Neugestaltung der Straßenanbindung, für die ein sogenannter zweispuriger Knochenkreisel vorgesehen ist. Das Straßenbauamt Neustrelitz konnte von der Notwendigkeit dieser Lösung bereits überzeugt werden.

Bei den angedachten Veränderungen des eigentlichen Bahnhofsumfeldes und dessen Anbindung an touristische Attraktionen gab es bereits Widerspruch durch Hans-Jürgen Merkle ( Kaiserbäderbündnis). Er sagte, dass ein zentraler Omnibusbahnhof nicht nötig sei, weil gar nicht so viele Busse fahren würden.

Bäume müssen gefällt werden

Das vorgesehene Parkhaus mit 560 Stellplätzen in der Störtebecker-Schlucht, Merkle sprach von Tiefgarage, lehnt er kategorisch ab. „Dafür müssten alle Bäume auf einer Fläche von etwa 6600 Quadratmetern fallen. Das bis auf wenige Ausnahmen durchgehende Band an Großgrün vom Goethepark bis nach zur Puschkinstraße wäre zerstört“, argumentierte Hans-Jürgen Merkle. Zudem sei es utopisch zu glauben, dass die schätzungsweise anfallenden Kosten von zwölf Millionen Euro für das Parkhaus durch die Gemeinde zu stemmen seien.

Er erinnerte, dass es auf der Bahnhofsseite bereits Baurecht für 360 Stellplätze gebe. Auch Harald Heinz ( Kaiserbäderbündnis) und Bernd Herrgott ( CDU) äußerten große Bedenken, weil eine grüne Insel erheblich zerstört werde. Bauamtsleiter Andreas Hartwig hielt dagegen, dass mit einem Parkhaus der gesamte Besucherverkehr vom Bahnhofsvorplatz ferngehalten werden könne. Zudem würde die Forstbehörde der Waldumwandlung zustimmen, wenn öffentliches Interesse bestehe.

Über die einzelnen Planungsbereiche stimmten die Gemeindevertreter einzeln ab. Für Knochenkreisel und Umgestaltung des direkten Bahnhofsumfeldes gab es eine große Mehrheit. Für die Streichung des geplanten Parkhauses aus dem Grundsatzbeschluss votierten am Ende 13 Gemeindevertreter, fünf wollten die Planung beibehalten und drei enthielten sich in der Abstimmung.

Von Cornelia Meerkatz