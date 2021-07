Ahlbeck

Der Zoff um die Wahl des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf könnte sich noch eine Weile ziehen. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr noch einen Termin beim Verwaltungsgericht in Greifswald bekommen“, sagt der Anklamer Rechtsanwalt Wolfgang Hannak. Die Klage ist im Mai eingereicht worden. „Die Klageerwiderung seitens der Bürgermeisterin liegt inzwischen vor. Bis Mitte August können wir dazu Stellung beziehen, was wir auch machen werden“, so Hannak.

Gerichtssprecher Heinz Gerd Stratmann bestätigt den Eingang der Klage. „Die ist am 25. Mai eingegangen. Wann ein Verhandlungstermin stattfinden kann oder wird, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Sache ist noch nicht ausgeschrieben und den Beteiligten ist in Bezug auf gewechselte Schriftsätze Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben sowie rechtliches Gehör zu gewähren.“

Wolfgang Hannak vertritt Heringsdorfer Gemeindevertreter, die Kurdirektor Thomas Heilmann für den richtigen Mann halten und dies auf dem Klageweg durchsetzen wollen. Die Verwaltungschefin des Kaiserbads, Laura Isabelle Marisken (parteilos), hält die Wahl Heilmanns für rechtswidrig und widersprach zweimal den Beschlüssen der Gemeindevertreter.

Spitzenkraft der Verwaltung

Sie argumentiert damit, dass die Funktion beziehungsweise Tätigkeit von Heilmann nicht den Erfordernissen eines zweiten Stellvertreters entspricht. Der Stellvertreter müsse eine Spitzenkraft innerhalb der Verwaltung sein. Die Bürgermeisterin stützt sich auch auf die rechtlichen Bewertungen des Innenministeriums und der Kommunalaufsicht, die Zweifel äußerten, dass ein Kurdirektor als Vorsitzender des gemeindlichen Eigenbetriebes in die unmittelbaren Verwaltungsstrukturen des Bürgermeisters eingegliedert ist.

Heilmanns Befürworter – den Beschluss zur Klage brachten die Fraktionen CDU, HGV/UWG und Kaiserbäderbündnis ein – führen die mögliche Änderung seines Arbeitsvertrages ins Feld. Damit könne das Ungleichverhältnis seiner Arbeit in der Praxis bereinigt werden. Laut Wirtschaftsplan ist Heilmann pro Woche nur zehn Stunden als Leiter des Eigenbetriebes der Kaiserbäder tätig, den Rest als Geschäftsführer der Kaiserbäder-Tourismus-Service (KTS) GmbH. Die Praxis zeige aber einen höheren Arbeitsaufwand als Kurdirektor.

Erster Stellvertreter der Bürgermeisterin ist Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Der zweite Vize ist vakant geworden, nachdem im August 2020 Rick Richter auf eigenen Wunsch von seinem Ehrenamt entbunden wurde. Zwischenzeitlich war Manuela Labahn vom Landkreis Vorpommern-Greifswald als zweite stellvertretende Bürgermeisterin bestellt worden. Sie hatte aber Ende 2020 den Kreis gebeten, die Beauftragung zurückzunehmen.

Von Henrik Nitzsche