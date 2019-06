Heringsdorf

An Pfingsten wird sich die Promenade rings um die Heringsdorfer Seebrücke zum 20. Mal in mehrere Bühnen für Kleinkünstler aus aller Welt verwandeln. Die Teilnehmer am Internationalen Kleinkunstfestival Insel Usedom kommen aus acht europäischen Ländern sowie aus Israel, Kanada, USA, Mexiko, Brasilien, Uruguay, Vietnam, Japan, Australien und Neuseeland.

Sie werden sich in Wertungsauftritten den Augen der Fach- und der Schülerjury stellen und in zahlreichen Auftritten dem Publikum in Heringsdorf sowie bei Gastspielen in anderen Seebädern der Insel präsentieren. Los geht es am Freitag, den 7. Juni, ab 15 Uhr mit freien Auftritten an der Heringsdorfer Promenade. Der offizielle Startschuss fällt dann um 17 Uhr mit der festlichen Eröffnung in der Konzertmuschel. Um 18 Uhr schließen sich die ersten Wertungsauftritte an, die samstags und sonntags jeweils ab 12 Uhr fortgesetzt werden. Die Preisverleihung erfolgt am Pfingstsonntag um 19 Uhr in der Heringsdorfer Konzertmuschel.

„Varieté am Meer“ im Kaiserbädersaal

Zum Festival untrennbar dazu gehören das „Varieté am Meer“ am Samstag um 20 Uhr im Kaiserbädersaal sowie das „Varieté am Morgen“ am Sonntag um 11 Uhr im Theaterzelt Chapeau Rouge“. Restkarten für das „Varieté am Meer“ gibt es unter www.reservix.de und an der Infohütte neben der Heringsdorfer Seebrücke. Tickets für das „Varieté am Morgen“ gibt es ebenfalls unter www.reservix.de, unter der Tel.-Nr. 03971/2688800 sowie in allen Touristinformationen der Insel.

Das Kleinkunstfestival in Heringsdorf zieht stetszahlreiches Publikum an. Quelle: Tom Schröter

Darüber hinaus gibt es von Samstag bis Pfingstmontag einen Mitmach-Zirkus an der Promenade. Nach einem Jahr Pause findet während des ganzen Kleinkunstfestivals nun wieder ein Künstlermarkt auf der Promenade oberhalb des Heringsdorfer Sportplatzes statt.

Für Georg Kurze vom Förderverein Kleinkunst Insel Usedom ist das 20-jährige Jubiläum eine Gelegenheit zurückzublicken: „In den 19 Jahren unserer Festivalgeschichte bekamen unsere Gäste schon etliche Künstler live zu sehen, die jetzt auf den großen Bühnen, den Brettern die die Welt bedeuten, stehen. Unsere Fachjury ist jedes Jahr hochkarätig besetzt und zahlreiche Preisträger unserer Festivals touren rund um den Erdball und sind Teilnehmer bei den bedeutendsten Straßenfestivals der Welt.“

Über 380 Künstler von allen Kontinenten

So nahmen seit dem ersten Festival im Jahr 2000 über 380 Künstler und Künstlergruppen von allen Kontinenten der Erde teil. Für dieses Jahr hatte der Kleinkunstverein aus sage und schreibe 260 Bewerbungen auszuwählen. Das zeigt, welches Standing das Internationale Kleinkunstfestival Insel Usedom mittlerweile in der Szene genießt.

Eine Bitte wollen die Organisatoren Kersten Fubel und Georg Kurze noch loswerden: „Während der Festivaltage können alle Open-Air-Auftritte in den Seebädern kostenfrei besucht werden. Es wird lediglich darum gebeten, dass reichlich Geld in die Hüte der Künstler gelegt wird. Wir freuen uns schon jetzt auf eine gute Mischung aus Zauberei, Jonglerie, Artistik, Comedy, Pantomime, Straßentheater, Animation und Feuershows.“

Immer zu Pfingsten pilgern Künstler und Zuschauer nach Heringsdorf. Quelle: Hannes Ewert

Durch das Varieté am Meer wird übrigens die Berliner Künstlerin Chantall führen. Das Varieté am Morgen moderiert der hier allseits bekannte Theaterspieler und Clown Locci. Höhepunkte des Festivals dürften auch die Preisverleihung am Pfingstsonntag und die Abschlussveranstaltung am Pfingstmontag um 15 Uhr mit Brian O´Gott als Conférencier werden. Der Entertainer ist sicherlich noch so manchem Festivalbesucher gut in Erinnerung, denn er bot 2013 eine grandiose Show als Moderator des „Varieté am Meer“.

Neu: Vier dreireihige Sitztraversen

Wie Kersten Fubel weiter berichtet, wird es 2019 eine Neuheit geben. Der Kleinkunstverein hat wie auch der Eigenbetrieb Kaiserbäder insgesamt vier dreireihige Sitztraversen angeschafft, die an zwei Stellen der Promenade die „Bühnen“ für die Kleinkünstler einrahmen werden. „Dadurch haben mehr Besucher die Möglichkeit, die Auftritte gut zu sehen“, freut sich der Vereinsvorsitzende.

Gastspiele wird es in diesem Jahr in Swinemünde, Ahlbeck, Bansin, Loddin, Koserow, Zinnowitz und Karlshagen geben. Weitere Infos zum Programm und den Teilnehmern sind zu finden unter: www.kleinkunst-festival.com

