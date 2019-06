Heringsdorf

Vor der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Heringsdorf am Sonntag stellen sich die Kandidaten Laura Isabelle Marisken (parteilos) und Lars Petersen ( CDU) am Mittwochabend einem von der OSTSEE-ZEITUNG organisierten Rededuell. Dabei geht es um fünf Themenkomplexe: Wohnungsbau, Verkehrssituation, Tourismus, Soziales/Jugend und Senioren. Das Streitgespräch findet im Veranstaltungsraum der UBB am Bahnhof Heringsdorf statt. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Weil die Platzkapazität mit 110 begrenzt ist, bietet der Veranstalter einen Livestream an. Das Duell kann ab 19 Uhr auf www.ostsee-zeitung.de/heringsdorfwahl verfolgt werden.

Die Veranstaltung wird moderiert von Alexander Loew, Geschäftsführender Redakteur der OSTSEE-ZEITUNG, und Cornelia Meerkatz, Leiterin der OZ-Lokalredaktion Zinnowitz.

Henrik Nitzsche