Heringsdorf

Im neu eingerichteten Radshop an der Ahlbecker Eiche ist Niklas Schröder (21) aus Heringsdorf an der Seite von Vater Ralph in seinem Element. Der junge Mann absolvierte die Lehre zum Zweiradmechatroniker in Neubrandenburg und Seesen (Harz). Daran schloss sich die Meisterausbildung an.

„Es ist super, das Innenleben des Fahrrades zu kennen. Es ist mein Traumberuf“, sagt der junge Insulaner. Gern ist er auf dem Fahrrad auf den unterschiedlichsten Strecken auf seiner Heimatinsel unterwegs.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei weitere Eigenschaften verbinden ihn mit seinem Bruder Sven. So ist er gern auf seiner schnittigen Motocross-Maschine Husqvarna unterwegs. Er hofft, bald wieder auf der Strecke in Usedom trainieren zu können. Niklas ist seit Jahren Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr Heringsdorf. Angefangen hat er bei der Jugendwehr. Inzwischen hat er schon viele Einsätze mit den Kameraden hinter sich.

Von Gert Nitzsche