Heringsdorf

Das Heringsdorfer Bahnhofsumfeld soll zu einem modernen Mobilitätsknoten umgebaut werden. Bus und Bahn sind bereits angebunden. Mit dem neu geschaffenen Baumwipfelpfad braucht es am Standort vor allem mehr Parkplätze. Zum einen für Busse, zum anderen für Besucher des Pfades, die mit dem Pkw anreisen.

Die Neugestaltung wird aber vor allem notwendig, weil die Verkehrsanforderungen an diesen Bereich, in den die Friedensstraße, der Waldbühnenweg und die Straße zum Bahnhof einmünden, enorm gestiegen sind. Der Verkehr auf der angrenzenden L 266 wachse immer mehr. Für die Neugestaltung der Straßenanbindung wird ein sogenannter zweispuriger Knochenkreisel favorisiert.

Fürs Parken gibt es auch eine Lösung: Unter der Regie des Eigenbetriebes der Kaiserbäder ist der Bau eines Parkhauses geplant. „Wir planen mit 270 Stellplätzen“, sagt Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Von rund drei Millionen Euro Investitionskosten war zunächst die Rede. Hartwig geht davon aus, dass das für ein Parkhaus nicht mehr reicht. „Jetzt haben wir erstmal die Planung angeschoben.“

Damit verweist der Bauamtsleiter auf den jüngsten Beschluss in der Gemeindevertretung. Das Büro UPEG aus Trassenheide soll den Bebauungsplan „Baumwipfelpfad“ mit der geplanten Infrastruktur anpassen. Dabei geht es um die überbaubaren Grundstücksflächen. Ziel ist, die Planung in diesem Jahr fertig zu bekommen.

Neben dem Parkhaus (mit Lade-Infrastruktur für E-Mobiliät) soll am Bahnhof vor allem für Radfahrer aufgerüstet werden. Für weit über 100 Fahrräder soll es dort künftig Stellplätze geben – in einem Fahrradparkhaus über mehrere Ebenen. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp eine Million Euro, so Hartwig. Des Weiteren soll auf dem Bahnhofsvorplatz ein Nebengebäude mit multifunktionaler Nutzung (Infopoint) entstehen.

Weil die Gemeinde für die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes für einzelne Investitionen auf Fördermittel hofft, dürfte der Baubeginn im kommenden Jahr schwierig werden.

Von Henrik Nitzsche