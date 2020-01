Auf der Insel Usedom wurde in der Nacht zu Freitag ein Transporter in Heringsdorf aufgebrochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Aus dem Inneren wurden unter anderem Kabel, Technik und eine Skiausrüstung gestohlen. Seit November wurden in der Region 70 Fahrzeuge aufgebrochen, allein auf Usedom 50 Stück.