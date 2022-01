Verkehr in den Kaiserbädern - Heringsdorf: So denken Anwohner über Kreisel und Fahrradtunnel in Neuhof

Es dürfte eine der größten Baustellen in den Kaiserbädern werden. Die Kommune plant mit dem Straßenbauamt Neustrelitz die Ertüchtigung des Knotenpunktes Neuhof. Zum Kreisel und zum Tunnel für Fußgänger und Radfahrer gibt es unter den Anwohnern auch kritische Stimmen.