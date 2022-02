Heringsdorf: So denken Leser über eine Fußgängerzone in der Friedenstraße

Heringsdorf

Diese Meinungen äußern OZ-Leser zu aktuellen Usedomer Themen.

Zum Beitrag „Friedenstraße in Heringsdorf soll Fußgängerzone werden“, OZ vom 15. Februar: Wieder einmal scheint man „Hand“ an die Friedenstraße von Heringsdorf legen zu wollen, um somit die Verkehrssituation weiter zu verschlechtern. Mich als Ureinwohner, Jahrgang 1943, ärgert das. Als nach der Wende der ebene Platz des Friedens, den ehemals in der Mitte eine auf einer Uhrensäule befindliche Friedenstaube zierte, unnötig umgestaltet und mit teurem Granit abgestuft wurde, ist in diesem Zuge die Friedenstraße durch Anschüttungen an den Buchenberg verengt worden. Dadurch ging auf der nördlichen Seite der Straße wertvoller Platz für parkende Fahrzeuge verloren.

Jetzt können auf der Nordseite zwar auch noch Autos parken, aber die Straße ist so schmal geworden, dass entgegenkommende Autos, wenn sie nicht kollidieren wollen, teilweise in den Fußgängerbereich ausweichen müssen. Dass dies zu Verärgerungen bei Fußgängern führen kann, ist verständlich. Die Fahrzeugführer sind mit dieser Situation sicherlich auch nicht glücklich.

Die Lösung kann aber nicht sein, den Fahrzeugverkehr in der Friedenstraße zu verbieten und sie zur Fußgängerzone zu machen. Außer für die Gastronomen, die im Außenbereich, also auf dem Gehweg, Tische und Stühle, gebührenpflichtig gegenüber der Gemeinde aufstellen könnten, wäre dies wegen der verschlechterten Erreichbarkeit zum Nachteil aller anderen Gewerbetreibenden. Zahlreiche ihrer Kunden blieben fort. Der Parkplatz gegenüber der Sparkasse ist zu weit entfernt. Zum Einkaufen mit dem Auto quasi bis vor die Haustür zu fahren ist heutzutage unabdingbar. Die Discounter haben das längst erkannt.

Eine Fußgängerzone würde den Zustand in der Friedenstraße verschlimmbessern. Man sollte entweder den verbreiterten Buchenberg zurück bauen oder dem Vorschlag des Fleischermeisters Jens Wollin folgen, der eine Einbahnstraße vorschlägt. In die Friedenstraße reinfahren und über die Delbrückstraße wieder heraus.

Rudolf Plötz, Heringsdorf

Wem nützt ein Kreisel-Tunnel?

Zum Beitrag „Knotenausbau Neuhof: Darum favorisiert das Land einen Tunnel“, OZ vom 20. Januar: Meine Anerkennung für die guten Lösungsvorschläge von Olaf Salow und seiner Frage, wozu Neuhof einen Kreisel und einen Tunnel braucht. Als Anwohner stelle ich mir täglich das Bild vor, wie dieser geplante Kreisel-Tunnel die Neuhofer BürgerInnen einkesselt, genau zwischen den vorhandenen Stau-Ampelsystemen Bansin Lidl-Markt, Grundschule/Kita Heringsdorf, Parkhaus Heringsdorf und Bahnhof Heringsdorf. Und das auf einer kleinen Strecke von etwa vier Kilometern. Wem nützt dieser Kreisel-Tunnel wirklich? Mein Vorschlag: Nutzt dafür lieber den Abzweig zur Grundschule Heringsdorf.

Eckard Arndt, Heringsdorf

Alternativen für Bürgermeisteramt

Zum Beitrag „Wer führt künftig die Geschicke von Wolgast?“, OZ vom 29. Januar: Das Amt am Peenestrom wird derzeit verwaltungsmäßig geführt vom Wolgaster CDU-Bürgermeister Stefan Weigler und dem Amtsvorsteher und CDU-Bürgermeister von Lassan, Fred Gransow. Diese Machtfülle der CDU entspricht nach meiner Ansicht in keiner Weise den politischen Mehrheitsverhältnissen in Wolgast und dem Amtsausschuss des Amtes am Peenestrom. Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald als nächste Instanz ist CDU-geführt.

Es bieten sich in meinen Augen als Alternative für das Bürgermeisteramt in Wolgast andere Kandidaten an, um diese Machtfülle der CDU zu verringern, die Verwaltungsleitung zu verstärken und eine mögliche parteiliche Interessenverquickung der CDU in den Bereichen Bürgermeisteramt, Amtsvorsteher und Landrat zu durchbrechen.

Darüber hinaus hat Herr Bürgermeister Weigler mit seiner gescheiterten Kandidatur für das Landtagsmandat zu verstehen gegeben, dass er andere Aufgaben übernehmen möchte. Darüber können auch seine vermehrten öffentlichen Auftritte als Bürgermeister in den letzten Monaten nicht hinwegtäuschen. Beim Vergleich mit Anklam wird deutlich, was auch in Wolgast in den letzten Jahren an Entwicklung möglich gewesen wäre.

Gerd Ernst, Lassan, Mitglied der Freien Wähler

Von Henrik Nitzsche