Heringsdorf

Ein Tag am Meer – normalerweise verbindet man das mit den Stunden, die man im Urlaub am Wasser verbringt. Hier kann man ihn in einem Raum genießen – eine kinetische Lichtinstallation. Durch die Reflektionen auf den schwerelos im Raum schwebenden Spiegelsegmenten werden Decke und Wände in ein Lichtspiel glitzerndes Wasser getaucht. Wow, wir sind im Servicebereich einer Touristinformation.

Einer besonderen und wohl auch einzigartigen, „die an der deutschen Ostseeküste so nicht zu finden ist“, sagt Kurdirektor Thomas Heilmann. „Hoch modern, innovativ und kreativ“, beschreibt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken das neue Tourismus-Service-Zentrum an der Friedenstraße, das gestern nach über zwei Jahren Bauzeit feierlich eröffnet wurde.

Alte Bibliothek ist nicht wiederzuerkennen

Rund 3,1 Millionen Euro (Förderung 2,4 Millionen Euro) stecken in einem außergewöhnlichen Projekt, was Neubau und Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes verbunden hat. Die alte Gorki-Bibliothek mit dem gläsernen Anbau ist nicht wiederzuerkennen – digitale Informationsscreens, Medieninszenierungen, separater Vermieterbereich (Eingang über die Delbrückstraße), hier werden Tradition und Fortschritt vereint.

Hingucker im Servicebereich ist die kinetische Lichtinstallation. Quelle: Henrik Nitzsche

Die ehemalige Gorki-Bibliothek war einst Sitz der „Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf“, die die beiden Brüder Hugo und Adelbert Delbrück 1872 gegründet hatten. „Das neue Haus ist für mich Ausdruck einer sehr wichtigen Haltung, Tradition und Wertvolles zu bewahren und gleichzeitig dem Neuen und Geistreichen seinen Raum geben“, so die Bürgermeisterin. Tradition, dafür steht auch der Erhalt der Bibliothek in dem Haus mit einem großen Bestand.

Für die neun Mitarbeiter um Leiterin Anke Stark bietet das Haus nun beste Arbeitsbedingungen. Die digitalen Beratungstische sind mit drehbaren Bildschirmen ausgestattet, dazu kommen Touchscreens. An sogenannten „Help Desk“ können sich die Gastgeber mit Urlaubern zurückziehen, wenn die Schlange zu lang wird.

Virtual Reality Rundgänge möglich

Und selbst Virtual Reality Rundgänge sind jetzt möglich. Einfach in einen der beiden drehbaren Strandkörbe Platz nehmen und die VR-Brille aufsetzen. „Zwei Drei-Minuten-Filme stehen zur Auswahl. Es geht um die Historie der Kaiserbäder und die Schönheit der Region aus der Vogelperspektive“, sagt Johanna Reinsch-Faber vom Marketing des Eigenbetriebes.

Während Heilmann nach einer Bauphase mit vielen Unwägbarkeiten (Corona, Insolvenz vom Ideengeber Büro Triad Berlin, Fledermäuse und Schwalben) von „Ende gut, alles gut!“ sprach, bezeichnete Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) dies als ein Ausgangspunkt für weitere Investitionen, wie den geplanten Kaiserbäder-Erlebnispfad oder das Fischereierlebniszentrum.

Von Henrik Nitzsche