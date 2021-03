Heringsdorf

Der Heringsdorfer Bahnhof soll zu einer Drehscheibe werden, die möglichst alle Verkehrsarten gleichrangig berücksichtigt. Bus, Bahn, Taxi, Fahrrad und Carsharing – Verkehrsplaner sprechen hier von einem Mobilitäts-Hub. Großer Service an einem Ort, der weitere Belebung durch die baldige Eröffnung des Baumwipfelpfades erfahren wird.

Den Ort der Zukunft, der ein erster Schritt zur Verkehrswende darstellen soll, will sich das Kaiserbad knapp 13 Millionen Euro kosten lassen. So steht es in der Vorplanung, die von der IPO-Unternehmensgruppe Greifswald erstellt und den Mitgliedern der drei Ausschüsse Bau, Eigenbetrieb und Tourismus vorgestellt wurde.

Hochregallager für Fahrräder

Mit der Erweiterung und Neustrukturierung des Bahnhofsvorplatzes sollen die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) attraktiver und der Abschied vom Auto erleichtert werden. Bike & Ride (radeln & mitfahren) ist ein Thema. Dafür soll im Eingangsbereich des Bahnhofsgeländes (Hangseite Wald) ein Fahrradparkhaus entstehen. „Stellen Sie sich das wie ein Hochregallager mit fünf Ebenen vor. Die Fahrräder kommen in eine Box und werden weggefahren. Geplant sind 120 Stellplätze“, sagt Holger Hagemann von IPO.

Kurzparker sollen hier ebenfalls Flächen bekommen und nach dem Abholen und Bringen auch wieder schnell verschwinden, um nicht den Verkehr zum Busbahnhof, zum Parkhaus für Kfz und den Stellplätzen für fünf Reisebusse zu beeinträchtigen. Wird das Fahrrad-Parkhaus im vorderen Bereich für neue Sichtachsen sorgen, so dürfte das Parkhaus (275 Stellplätze) hinter dem Bahnhofsgebäude (am Ende des Güterschuppens) dem gesamten Areal ein neues Gesicht verleihen.

Ein Parkhaus mit Keller für 5,7 Millionen Euro

Rund 5,7 Millionen Euro sind für das Parkhaus mit Keller veranschlagt. Die Investition soll der Eigenbetrieb übernehmen. Fördermittel gibt es dafür nicht, weil sich das Parkhaus selbst tragen soll, wie Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann sagt. Überrascht sei er aber von den Kosten – „das sind knapp 21 000 Euro je Stellfläche. Wir sind mal von 8000 bis 12 000, maximal 15 000 Euro ausgegangen“, so Heilmann.

Apropos Kosten: Ohne das Parkhaus würden bei der Kommune immer noch rund 7 Millionen Euro bleiben. Allein für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes rechnet das Greifswalder Büro mit fünf Millionen Euro. Hier soll eine Platzsituation geschaffen werden mit baulichen Einrichtungen, Informationszentrale, viel Grün und kleinen Wasserflächen. Die Gesamtfläche des Vorplatzes soll ein großformatiges Pflaster erhalten. Hier ist ein Wegesystem als eine Art „Orientierungslaufband“ für die Erreichbarkeit der Bushaltestellen, der Radverkehrsanlagen sowie des Baumwipfelpfades vorgesehen. „Die Platzfläche wird niveaufrei gestaltet, um das Geschwindigkeitsniveau für alle Verkehrsteilnehmer niedrig zu halten“, so Hagemann.

Dazu kommen 1,2 Millionen Euro für das Fahrrad-Parkhaus und rund 800 000 Euro für eine Dachkonstruktion, die für den Aufenthaltsbereich bei den Bushaltestellen und die Vorplatzfläche des Parkhauses vorgesehen ist.

Zweifel an Leistungsfähigkeit der Kommune

„Haben wir als Gemeinde diese Leistungsfähigkeit, um so ein Projekt auch zu stemmen?“, fragt Bauausschussvorsitzende Constanze Christoph mit Blick auf weitere Großprojekte in der Kommune, wie die Therme, den Kreuzungsausbau Aldi/Edeka, HdE Ahlbeck oder das Fischereierlebniszentrum in Bansin.

Ohne Fördermittel wird es den Bahnhof der Zukunft nicht geben. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) berichtet von Vorgesprächen in Schwerin. „Uns sind 75 Prozent in Aussicht gestellt worden.“ Für die Kommune blieben dann rund 1,8 Millionen Euro. Das ist noch Zukunftsmusik.

Der Bahnhofsvorplatz in Heringsdorf soll erweitert und neu strukturiert werden. Quelle: Henrik Nitzsche

Jetzt geht es um die Vorplanung, die in allen Ausschüssen eine Mehrheit gefunden hat. „Ich hoffe aber, dass wir dennoch genug Optionen für Optimierungen haben und wir uns nicht selbst damit ein Korsett anlegen“, sagt Constanze Christoph.

Von einem „Luxus-Vorplatz“ spricht Karin Erdmann, Vorsitzende des Tourismusausschusses. Sie sieht in der Investition vor allem einen Nutzen für Gäste und Urlauber. „Es geht hier um Steuergelder. Was haben die Einwohner davon?“, fragte sie in die Runde. Sie vermisse Analysen, die den Ausbau rechtfertigen.

Bahn will Fernverkehr aktivieren

Die gebe es seitens der Bahn, so Hagemann. „Daten von der Gemeinde sind auch eingeflossen.“ Die Bahn rechne mit der Verdopplung der Fahrgastzahlen. „Perspektivisch soll die Kurkarte in die Bahn integriert werden, so dass wir irgendwann von einem 20-Minuten-Takt sprechen“, ergänzt Hans-Jürgen Merkle, Chef des Eigenbetriebsausschusses.

Die Deutsche Bahn plane, zum Schienennahverkehr künftig auch den Schienenfernverkehr zu aktivieren. „Dafür soll die alte zurückgebaute Gleisanlagenfläche der zukünftigen Fernverkehrsverbindung verwendet werden“, so der Greifswalder Planer, der bei dem gesamten Projekt mit einer Bauzeit von zwei Jahren rechnet.

Ob die Ideen nun auch eine Mehrheit in der Gemeindevertretung finden, bleibt abzuwarten. Sollte die Vorplanung dort bestätigt werden, soll ein Fördermittelantrag gestellt werden.

Knochenkreisel am Bahnhof?

Ohne Fördermittel dürfte auch das zweite Projekt nicht funktionieren, was Hagemann an dem Abend kurz vorstellte. Dabei geht es um den Ausbau der Kreuzung Landesstraße, Friedenstraße, Am Bahnhof und Waldbühnenweg.

„Dieser Bereich war ein Unfallschwerpunkt. Der wurde mit einer Sofortmaßnahme, dem Bau der Lichtsignalanlage für Fußgänger beseitigt. Das Verkehrsproblem ist aber nicht gelöst“, sagt Hagemann. Dieser Knotenpunkt müsse leistungsstärker werden und vor allem in der Saison funktionieren. „Wir haben hier viele Querverbindungen und einen großen Pkw-Verkehr auf der Hauptstraße“, so der Planer zur Ausgangslage.

Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll auch der Kreuzungsbereich am Knotenpunkt Landesstraße zu einem sogenannten Knochenkreisel umgebaut werden. Quelle: Henrik Nitzsche

Ins Gespräch gebracht wurde deshalb der sogenannte zweispurige „Knochenkreisel“. Dabei handelt es sich um zwei Minikreisel an den Einfahrten Friedenstraße und Bahnhof. Eine Geh- und Radwegbrücke könnte über die Landesstraße führen. Ideen, die auch ihren Preis haben: „Die Kosten dürften bei bis zu zehn Millionen Euro liegen“, so Hagemann.

