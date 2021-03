Heringsdorf

„Die thailändische Küche gilt als eine der besten der Welt, weil sie viele Einflüsse dieser Region in sich vereint. Zudem ist sie außerordentlich abwechslungsreich und kreativ“, sagt Jörg Eisenschmidt. Der Küchenchef im Heringsdorfer Grandhotel Steigenberger muss es wissen, ihm untersteht das „Seaside Thaicousine“. Und: Eisenschmidt hat viele Jahre lang in diesem Land gelebt, dort gekocht und Erfahrungen bei einheimischen Köchen gesammelt.

Ganz besondere Höhepunkte waren für ihn die 2000-er Jahre, wo er für die Königsfamilie zu verschiedenen Anlässen gekocht hat. So berichtet er, dass es für ihn total überraschend gewesen sei, dass seinerzeit die Forelle – gezüchtet in Thailand selbst – bei den Royals so beliebt war, dass sie den landestypischen Leckereien vorgezogen wurde. Eines der wichtigsten Erinnerungen an diese Zeit ist übrigens ein Foto, das ihn mit dem damaligen Kronprinzen Maha Vajiralongkorn zeigt.

Von diesen einmaligen Erfahrungen berichtete er nun auch den 15 Auszubildenden aus verschiedenen Lehrjahren des Steigenberger, als er sie in die thailändische Küche einführte. Die Azubis kommen dabei aus unterschiedlichen Berufszweigen, die allesamt aber für das Hotel wichtig sind. Sie freuen sich über diese Möglichkeit der Fortbildung in Coronazeiten, können sie so beweisen, dass gemeinsames Kochen Spaß macht.

Schnippelstunde für Blumenkohl und Brokkoli

Bevor sich die Lehrlinge mit Nudeln und Reis an ein schmackhaftes Gericht wagen, ist erst einmal Schnippelstunde angesagt. Sunisa Eisenschmidt, bekannt für ihre kreativen Schnitzereien von Obst und Gemüse, unterweist die jugendlichen Berufsanfänger. Blumenkohl, Brokkoli, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch werden geschnitten.

Aufmerksamkeit ist gefragt, wobei der im 3. Lehrjahr befindliche Nguyen Phi Huyes, einer von vier vietnamesischen Auszubildenden im Hotel, richtig liegt mit der Vermutung, dass sich für die Thai-Küche Bami-Nudeln am besten eignen. Küchenchef Eisenschmidt, ein gebürtiger Thüringer, erläutert dann die zu kochenden Gerichte. Es gibt Nudeln oder Reis mit gebratenen Hähnchen oder Gemüse.

Bami-Nudeln sind nicht so einfach zu händeln: Azubis des Heringsdorfer Steigenberger-Hotels versuchen sich in der thailändischen Küche. Quelle: Gert Nitzsche

Hoteldirektor schaut Azubis über die Schulter

Dann geht’s los: Nudeln kurz gekocht (bissfest müssen sie sein), abgeschreckt mit kaltem Wasser, dann Öl hinzugefügt. Das Hähnchenfleisch wird derweil in dünne Scheiben geschnitten und im Wog angebraten. Anschließend die Nudeln dazu geben, Ei mit anbraten, Zucker, Pfeffer, Knoblauch, gekörnte Brühe und helle Sojasoße kommen dazu. Zum Schluss werden noch knusprige Sojabohnensprossen hinzugefügt. Vor dem Anrichten auf dem Teller dann noch geschnittene Frühlingszwiebeln hinzugefügt – fertig.

Was bei Jörg Eisenschmidt so einfach aussah, wird nun nachgekocht. Einige bereiten die Speisen auch in der vegetarischen Variante zu. Nun ist der große Herd dicht umlagert ... Auch Hoteldirektor Carsten Willenbockl hat sich zu dieser besonderen Kochstunde eingefunden. Er freut sich über das Engagement seiner Schützlinge.

„Da unsere derzeit 21 Lehrlinge nicht in Kurzarbeit sind, nutzen wir die Möglichkeit zu Schulungen in den einzelnen Ausbildungsberufen sowie für unterstützende Tätigkeiten im Hotel. Hierzu gehören kleinere Malerarbeiten, aber auch die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der sanitären Anlagen im gesamten Hotel nach einem entsprechenden Rhythmus. Beispielsweise kontrollieren die Azubis, ob heißes Wasser läuft“, sagt er. Die derzeitige Ungewissheit zur Öffnung des Hotels belastet auch sein gesamtes Team, er hofft auf baldige positive Signale.

Auszubildende des Hotels Steigenberger in Heringsdorf mit Hoteldirektor Carsten Willenbockl (2.v.l.) und Küchenchef Jörg Eisenschmidt (l.). Quelle: Gert Nitzsche

Küchenchef hat sogar für Thronfolger gekocht

Beim Genuss der leckeren Gerichte möchten Johanna Sawade und Beatrix Völker mehr über das asiatische Land erfahren. Sieben Jahre hat ihr rühriger Küchenchef dort gelebt und gearbeitet. Er spricht thailändisch und kennt die Kultur. Das Geheimnis der thailändischen Küche ist das Kombinieren von Fisch und Fleisch mit original thailändischen Gewürzen und frischen Kräutern. Außerdem kamen Eisenschmidt die früher im Bansiner Hotel „Forsthaus Langenberg“ erworbenen Kenntnisse zur Fischräucherei und für Wildschwein am Spieß auch in Thailand sehr zugute.

Was die Azubis zubereitet haben, sieht appetitlich aus. „Echt lecker, das werde ich bestimmt in den nächsten Tagen zu Hause kochen“, meint die Berlinerin Michelle Hantsch und Freundin Helene Meier, die aus Frankfurt/ Oder stammt, nickt zustimmend. Die jugendliche Freude am gemeinsamen Kochen ist ansteckend. Natürlich hoffen die Azubis, bald wieder Hotelgäste begrüßen und Freunde treffen zu können.

Von Gert Nitzsche