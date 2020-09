Heringsdorf

Auf der Bundesstraße 111 in der Nähe der Ortsschaft Neppermin kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 44-jährige Fahrer eines VW befuhr in der Ortslage Neppermin die Schulstraße und wollte links auf die vorfahrtsberechtigte B111 abbiegen. Dabei übersah er einen 64-Jährigen, der in einem Toyota aus Richtung Pudagla kam.

Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge eine Stunde voll gesperrt.

Bei dem Unfall wurden weder die vier Insassen des VW, noch die drei Personen in dem Toyota verletzt.

Von RND