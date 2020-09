Heringsdorf: Viertklässler erleben Cello-Asse

Heringsdorf

Keine Dreiviertelstunde haben Selin Demirel (22) und Ruben Meiller (16) am Freitagmorgen benötigt, um die Viertklässler vollkommen für sich einzunehmen. In der Aula der Heringsdorfer Grundschule begeisterten die junge, in Berlin lebende Türkin und der Hamburger nicht nur mit großartig gespielten Stücken auf ihren Celli, sondern zugleich durch ihre Natürlichkeit, Nähe und offenherzige Beantwortung sämtlicher unzähliger Schülerfragen.

Nur den erfragten Wert bzw. Preis von den ja häufig sehr alten Instrumenten wollten (oder konnten?) sie so pauschal nicht verraten. Doch sei’s drum. Lehrerin Katharina Dulke hatte schon vor dem Auftakt vorhergesagt: „Die Affinität unserer Grundschüler zu klassischer Musik ist beachtlich groß.“ Genau so bewahrheitete es sich umgehend. Die Mädchen und Jungen hörten sehr aufmerksam zu und erkundigten sich zu Details des Studierens, Probens und Auftretens der erfolgreichen Meisterschüler. Und als die „Queen“-Rockhymne „We will rock you“ erklang, gab es kein Halten mehr – nur noch Mitklatschen und -jubeln.

Vier Stunden Üben täglich ist Pflicht

Demirel und Meiller nehmen aktuell an der Meisterklasse des seit zwei Jahrzehnten beim Usedomer Musikfestival vertretenen Top-Cellisten David Geringas teil. Intensivstes Proben sei dabei angesagt – das gelte aber auch, wenn sie zu Hause, in der Hauptstadt bzw. der Hansestadt, üben. Täglich nicht unter vier Stunden (!) brauche man schon, um irgendwann die Qualität zu erreichen, mit Musik auf dem Cello mehr sagen zu können als mit unserer Sprache.

Das in Übereinstimmung zu bringen mit Schule, Studium, Auftritten und dem privaten Leben, dürfte alles andere als leicht sein, wenngleich die Befragten den großen Arbeitsaufwand freundlich weglächelten. Ohne Spaß am Instrument und Spiel dürfte es schließlich auch gar nicht funktionieren. Ob ihre musikalische Zukunft in ein Orchester oder eine Karriere als Solist münden wird, könne man heute noch nicht sagen. Das hänge, so die sympathische Türkin und der Hamburger Jung’, nicht zuletzt davon ab, welche Fähigkeiten man im Laufe der Zeit erlange.

Wie schwer ist ein Cello?

Für die disziplinierten Viertklässler waren aber auch ganz andere Informationen von Bedeutung: Wie schwer ist so ein Cello? Wie laut und wie leise kann man darauf spielen? Wie spielt man traurig und wie fröhlich? Tut es nicht an den Fingern weh, wenn man die Seiten zupft? Fragen, die sogar Festivalintendant Thomas Hummel, der alle Beteiligten begrüßt hatte, zum Lächeln brachte.

„Eine tolle Veranstaltung hier in Heringsdorf. Wir sind daher auch am Überlegen, ob wir mit dem Jungen Usedomer Musikfestival im nächsten Jahr in noch mehr Schulen und Kitas auf der Insel gehen. Das Echo ist allenthalben sehr positiv.“ Zum Schluss gab es herzlichen Beifall für die Künstler und herrlich blühende Sonnenblumen. Es schien, als habe damit für alle in der Aula ein wunderbarer Tag begonnen. Auch das kann Live-Musik leisten!

Von Steffen Adler