Bekommt Heringsdorf bald einen Zwei-Klassen-Wald? In der sogenannten „Alten Welt“, nördlich der Bahnlinie, liegt der Schwerpunkt auf Erholung für Urlauber und Einheimische. Hier soll im nächsten Jahr der Baumwipfelpfad eröffnet werden. Zudem gibt es auf knapp 50 Hektar Europas ersten Kur- und Heilwald, in dem Kahlschläge ausgeschlossen und nur Pflege- und Verjüngungsmaßnahmen erlaubt sind. Das könnte der Wald als Erlebnisraum werden.

In der „Neuen Welt“, südlich der Bahnstrecke, sind weniger Spaziergänger unterwegs, so dass hier der Fokus stärker auf die Waldbewirtschaftung gelegt werden kann. So viel zur Theorie. Die Praxis liegt nun in den Händen der Kommune, die jetzt für die nächsten zehn Jahre die Weichen stellen muss, wie ihr 260 Hektar großer Wald künftig bewirtschaftet wird. „Das ist jetzt ein guter Moment, das neu zu definieren“, sagt Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos), die am Mittwoch zum „ Bürgerforum Wald“ einlud. Einem Waldrundgang folgte eine Diskussion in der Aula der Heringsdorfer Grundschule.

Zehn-Jahres-Forstplanung

Bewirtschaftet wird der Wald mittels eines Betreuungsvertrages von der Landesforst, Revierförster ist Sven Prabel. 2010 wurde durch Privat-Forstoberrat Hartmut Tiedt von der Firma Alnus eine zehnjährige Forstplanung erarbeitet, die nun ausläuft. Das Fazit: „Wir haben die Wünsche umgesetzt“, sagt Tiedt. Dazu zählt er die Ertragssteigerung und die naturnahe Bewirtschaftung durch Naturverjüngung bei der Buche. Um die 70 Prozent Buche sind es im sogenannten Unterstand, der Baumschicht unter dem Schirm. „Im Oberstand dominiert noch immer die Kiefer“, sagt Prabel. Buche und Kiefer sind die vorherrschenden Baumarten im Kommunalwald. „Wir haben aber auch Eichen, Fichten, Lärchen, Douglasien, Edellaubhölzer und Lebensbäume“, so der Revierförster.

„Für einen neuen Zehn-Jahres-Plan braucht es eine Inventur. Fläche für Fläche müssen Holzarten, Wüchsigkeit und Qualität der Bäume erfasst werden. So ergibt sich ein Gesamtbild von einem Betrieb“, sagt Tiedt. Dass der Kommunalwald in den vergangenen zehn Jahren mit einem Ertrag von insgesamt 215 000 Euro schwarze Zahlen geschrieben hat, sei ein guter Nebeneffekt für den Haushalt.

Forstamtsleiter Felix Adolphi berichtet beim Rundgang über die Waldbewirtschaftung in Heringsdorf. Quelle: Henrik Nitzsche

Schwerpunkt auf Erholung

„Uns ging es vor zehn Jahren mit der Planung darum, den Wald ökologisch vernünftig zu bewirtschaften. Das Geld hatte nicht Vorrang, ich könnte auch damit leben, wenn wir kostendeckend hinkommen“, sagt Gemeindevertreter Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis). Die wirtschaftlichen Kriterien stehen auch bei der Bürgermeisterin weit hinten. „Der Schwerpunkt sollte auf Erholung liegen. Das ist inzwischen ein wichtiger Ort für Einheimische, um hier mal runterzukommen“, sagt sie.

Knapp 15 Einheimische waren zum Rundgang gekommen und sparten nicht mit Kritik. Schon am Treffpunkt – an der Straße nach Gothen am Waldausgang – fiel ein Stapel gefällter Buchen auf. „Warum wurden die Bäume gefällt, wenn sie hier jetzt verrotten?“, fragt Klaus Wollin. Das Holz liege seit drei Jahren dort. „Das wurde verkauft. Das gehört der Gemeinde nicht mehr“, sagt Felix Adolphi, Forstamtsleiter von Neu Pudagla. Aus seiner Sicht muss es auch nicht weg. „Das ist ein Lebensraum.“

Im Heringsdorfer Wald dominieren Buchen und Kiefern. Quelle: Henrik Nitzsche

Mit Käufern, die ihr Holz nicht aus dem Wald holen, haben die Greifswalder nicht so viel Geduld. Stadtförster Bent Knoll, der beim Rundgang dabei war, sagt: „Das Holz darf maximal ein Jahr liegen. Vertraglich ist geregelt, dass der Käufer dann sein Eigentum aufgibt.“ Ein Denkanstoß, den die Heringsdorfer aufnehmen wollen.

Ein unaufgeräumter Wald?

Dass der Wald unaufgeräumt sei und viel Holz ungenutzt verkomme, auch das beschäftigte die Anwesenden beim Rundgang. „An den Hauptwegen, wo Spaziergänger unterwegs sind, sollte es aufgeräumter aussehen“, meint Klaus Wollin. „Das Totholz steckt voller Leben. Es mag unordentlich aussehen, doch es beinhaltet Nährstoffe und ist Lebensraum für Pilze und Insekten“, entgegnet Adolphi.

Susanne Christiansen-Koch versteht die Diskussion nicht. „Wo ist das Problem, das ist Natur und kein Park. Mich stören nur die Monokulturen.“ Die Berlinerin, die in Ahlbeck ihren Zweitwohnsitz hat, ist sehr oft im Heringsdorfer Wald unterwegs. „Die Silvesterwanderung mit dem Förster ist jedes Jahr Pflicht. Wir sind auch Baumpate im Klimawald in Damerow“, sagt sie und wünscht sich, dass Bäume im Kommunalwald mal richtig alt werden dürfen. Die ältesten Exemplare sind laut Prabel etwa 180 Jahre alt.

„Alleen mit alten Bäumen zu erhalten, ist ein Muss“, betont Adolphi, der die Worte seines Greifswalder Kollegen wohl mit Genugtuung aufgenommen haben dürfte: „Das sind hier Luxusprobleme. Ihr habt hier einen schönen Wald“, sagt Bent Knoll und regt an, wie in Greifswald die weitere Entwicklung in einem Leitbild festzuhalten. Mit den Mitgliedern der Greifswalder Bürgerschaft mache er mindestens einmal im Jahr eine Runde durch den Wald.

Mal schauen, wann Sven Prabel die Heringsdorfer Gemeindevertreter einlädt. Einige waren am Mittwochabend schon dabei.

Von Henrik Nitzsche