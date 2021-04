Heringsdorf

Meerjungfrauen stehen für Unabhängigkeit. Für Seefahrer galten sie oft als Glücksbringer. Viel Glück brauchen Fanny Steinhöfel und Madlen Gebauer für ihren Traum, den sie sich in einer der größten Krisen des Landes nun erfüllt haben.

Die beiden Inselkinder wollten schon immer ein eigenes Restaurant führen. Jetzt haben sie eines – „Mermaids“ steht in riesigen Lettern über der Eingangstür. Darüber zwei Meerjungfrauen, eine mit Schwert, die andere mit einer Muschel in der Hand.

„Das spiegelt ein bisschen unseren Charakter wider“, sagt Fanny Steinhöfel, die sich eher bei der Muschel sieht. Ihre gleichberechtigte Geschäftspartnerin Madlen Gebauer ist eher der robustere Typ. Beide sind seit über 20 Jahren in der Gastronomie. Ihre Wege kreuzten sich schon zu Schulzeiten – „Koserower und Ückeritzer haben immer zusammengehalten“, sagt Madlen Gebauer, die in Koserow lebt. Fanny Steinhöfel hat es mit ihrer Familie – Tochter ist drei, Sohn ist zwölf – nach Pudagla verschlagen.

Mama wird in nächster Zeit weniger daheim sein. Ab Pfingsten sollen im „Mermaids“ wieder Gäste bekocht werden. „Wenn wir wenigstens mit der Außengastronomie starten können“, so die leise Hoffnung der Pudaglaerin. Das Duo hat das Restaurant mit dem Pavillon ab 1. April gepachtet.

„Alex“ hat sich für den Strand entschieden

Bislang war hier „Alex“ zu Hause, das Fisch- und Steakrestaurant neben dem Hotel Kaiserhof Usedom an der Promenade. Alex Birkholz hat nach elf Jahren seinen Pachtvertrag nicht verlängert, um sich künftig nur noch seiner Strandbar „Alex“ – unterhalb vom Steigenberger Hotel – zu widmen. „Zwei Dinge funktionieren nicht. Ich habe mich für den Strand entschieden und will hier 100 Prozent geben“, so Birkholz. Er setzt in seiner Bar am Meer auf leichte Sommerküche.

Im „Mermaids“ wird es bei Madlen Gebauer keine „Schickimicki-Küche“ geben, wie die 43-Jährige sagt. „Gutbürgerliche Küche, Fisch und Fleisch. Von zwei Fischern vor Ort beziehen wir die Ware. Wir wollen die Karte klein halten“, so Madlen Gebauer, die in der Koserower „Hansekogge“ ihre Ausbildung zur Köchin absolvierte. Fanny Steinhöfel lernte Kellnerin auf Rügen, war viele Jahre in der Schweiz und Österreich, ehe sie im Loddiner „Waterblick“ auf ihre jetzige Küchenchefin traf.

Rund zehn Jahre arbeiten sie nun schon zusammen – zuletzt bei den „Salzhütten“ in Koserow. Schon lange hatten sie den Traum vom eigenen Lokal. „Jetzt haben wir noch die Power“, sagt Fanny Steinhöfel und schaut rüber zur Geschäftspartnerin. „So richtig glauben können wir es immer noch nicht, dass wir nun unser eigenes Restaurant haben.“

Meer-Deko und neuer Fußboden

Trotz Pandemie sind beide zuversichtlich, „einen sehr guten Sommer mitzunehmen.“ Umkrempeln wollen sie das Restaurant nicht. Dafür war in den vergangenen vier Wochen kaum Zeit. „Wir haben den Fußboden erneuert, den Pavillon farblich aufgehübscht. Ein bisschen Deko kommt noch. Das soll ja alles zum Meer passen“, meint die 41-jährige Pudaglaerin, die in der Saison auf vier weitere Kräfte setzt.

Die Rollen bei der Arbeit sind klar verteilt: Madlen Gebauer hat in der Küche und bei der Warenbestellung die Mütze auf, ihre Geschäftspartnerin kümmert sich um den Service. Die Buchhaltung machen sie gemeinsam.

Gegenwärtig setzen sie coronabedingt auf den Außerhausverkauf. Auch später soll es Kleinigkeiten auf die Hand zum Mitnehmen geben. Zu den klassischen Fischbrötchen wollen sie Mermaids-Schlemmertaschen anbieten – Matjes- und Krabbensalat in geröstetem Fladenbrot. Das passt doch zu zwei „Geschöpfen“ des Meeres genauso wie Fischtüften, Steinbutt oder Aal, die auf der Karte stehen sollen.

Von Henrik Nitzsche