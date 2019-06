Heringsdorf

Ein betrunkener 26-Jähriger hat am Mittwoch einen Rettungsschwimmer in Heringsdorf ins Gesicht geschlagen. Nach Polizeiangaben wollte der Mann trotz des wetterbedingten Badeverbots in der Ostsee baden gehen – mit 1,91 Promille im Blut. Außerdem bepöbelte er andere Badegäste.

Als die Rettungsschwimmer ihn von einem Bad abhalten wollten, rastete er aus und schlug zu. Auch die herbeigerufenen Beamten attackierte er. Erst der Einsatz von Pfefferspray konnte ihn bremsen.

Der Schläger wurde im Polizeirevier in Heringsdorf in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte ermittelt.

OZ