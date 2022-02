Heringsdorf

Der Goethepark in Heringsdorf hat eine neue Attraktion, die künftig sicherlich viele Kinder anlocken wird. Das marode Holzklettergerüst aus dem Jahr 2009 ist verschwunden. Es hat Platz gemacht für Rutschen, Wippen und Schaukeln. Die Gemeinde hat dafür 53 420 Euro locker gemacht. Errichtet wurde der Spielplatz im Januar. Da der Beton der Spielgeräte noch aushärten muss, wird die mit Kies befüllte Fläche aber erst am 1. März offiziell freigegeben.

Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken freut sich, dass die Gemeindevertretung die Mittel für die Spielgeräte bewilligt hat. Sie verweist darauf, dass das alte Holzspielgerät für eine Altersgruppe ab sechs Jahren geeignet war, die neuen hingegen für Kinder ab drei Jahren ausgelegt sind. „Wir bieten somit nun auch schon den Kleinkindern die Möglichkeit, ihre körperlichen Fähigkeiten beim Spielen auf dem Spielplatz weiterzuentwickeln sowie neue Fertigkeiten zu erlernen“, betont Marisken.

Eine Kleinkindschaukel für die jüngsten Besucher

Die Gemeindechefin hofft, dass die Spielgeräte aus robustem Metall gut angenommen werden. Ziel sei es gewesen, „den Kindern beim Besuch des Spielplatzes einen hohen Spielwert, also viel Abwechslung zu ermöglichen und die reine Spielzeit und Aufenthaltsdauer auf dem Spielplatz zu verlängern“, so Laura Isabelle Marisken. Für die Allerkleinsten gibt es unter anderem eine Kleinkindschaukel, zwei Wippen und eine kleine Rutsche, für die älteren Kinder zwei größere Schaukeln und ein großes Klettergerüst mit Rutsche.

Nun gibt es im Goethepark Rutschen für große und kleine Kinder ab drei Jahren. Quelle: Dietmar Pühler

Für die Bürgermeisterin ist die Erneuerung des Spielplatzes ein weiterer Schritt zur Aufwertung des im Jahr 2009 sanierten Goetheparks. Dieser soll vom Eigenbetrieb Kaiserbäder noch stärker mit Veranstaltungen aufgewertet werden, wie dem im Oktober stattfindenden Parkzauber und einem Jazz-Picknick am Ententeich, erklärt Kurdirektor Thomas Heilmann.

Bitte um Vorschläge für weitere Anlagen

Der Vorsitzende des Sozialausschusses, Sven Brümmel, rief bei der inoffiziellen Eröffnung des Spielplatzes die Einwohner dazu auf, Vorschläge zu unterbreiten, wo in der Gemeinde noch Bedarf für weitere Spielplätze bzw. Spielgeräte gesehen wird. Noch in diesem Jahr soll seinen Angaben zufolge an den Wohnblöcken im Dünenweg ein Spielplatz errichtet werden, dort wo vorher der Bolzplatz war.

Auch für die Kinder aus den nahe gelegenen Kindertagesstätten ist der Spielplatz im Goethepark ein lohnendes Ausflugsziel. Die Leiterin der Volkssolidarität-Kitas Ostseeknirpse und Kaiser-Kita, Ricarda Knötzel, überreichte der Bürgermeisterin Kinder-Zeichnungen vom neuen Spielplatz. Sie ist sich sicher: „Die Kinder freuen sich, wenn sie woanders hingehen und spielen können.“

Von Dietmar Pühler