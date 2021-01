Heringsdorf

Mirko Weit steht auf der großzügigen Außenterrasse im Obergeschoss und denkt sich schon mal einige Monate weiter: „Hier sollen die Kinder nach der Schule runterkommen. Tische und Stühlen werden hier stehen, Sonnenschirme und mehrere Kinderstrandkörbe“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Volkssolidarität Vorpommern-Greifswald (VS).

Im Mai soll es so weit sein. Dann ist die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte neben der Heringsdorfer Grundschule geplant. Konzipiert ist sie für 114 Plätze – 15 für Krippe, 54 für Kindergarten und 45 für den Hort. Der Zweigeschosser ist mit der Grundschule über ein Treppenhaus mit Fahrstuhl verbunden. Die Baukosten liegen laut Weit bei 2,6 Millionen Euro. „1,5 Millionen Euro wurden gefördert.“

Noch ist das Haus mit den warmen Blau- und Gelbtönen an der Fassade eine Baustelle. „Wir liegen im Plan. Der Innenausbau läuft. Die Decken sind drin, die Fliesenarbeiten sind abgeschlossen. Die Maler sind schon einmal durch. Ende Februar sollen auch die Fußböden fertig sein“, sagt Weit. Die Heizungstechnik werde in den nächsten zwei Wochen eingebaut. „Danach können die Möbel kommen.“

Kleine Bühne für Theatervorstellungen

Das Obergeschoss ist den Hortkindern vorbehalten, im Erdgeschoss werden die Krippen- und Kitakinder betreut. Zu den Gruppenräumen kommen ein Mehrzweckraum (50 Plätze) sowie eine kleine Bühne mit Beamer und Leinwand für Theatervorstellungen. Um die zwölf Pädagogen – mindestens zwei Muttersprachler aus dem Nachbarland – sollen hier beschäftigt werden. Dazu komme noch technisches Personal.

Mit dem Konzept als Gesundheits- und Sprachkita sieht Mirko Weit in der Einrichtung ein Alleinstellungsmerkmal. „Den Gesundheitsgedanken verbinden wir mit Bildung, Erziehung, Ernährung und Bewegung. Bei der Sprache geht es auch um logopädische Arbeit“, so der Vizegeschäftsführer.

Drei Kitas – zwei Sprachen – ein Weg

Das Projekt ist etwas Besonderes in der Grenzregion: „Drei Kitas – zwei Sprachen – ein Weg“, dahinter steht der Neubau von drei Kindertagesstätten auf der Insel Usedom unter Federführung der VS. In Heringsdorf, Zinnowitz und Swinemünde entstehen Kitas mit bilingualer Ausrichtung (deutsch und polnisch).

Die Swinemünder Kita mit rund 200 Plätzen wurde im September 2019 fertiggestellt und ist randvoll, wie Weit weiß. Weil der Bedarf auch dort weitaus höher liege, rechnet die Volkssolidarität in Heringsdorf mit vermehrten Anmeldungen aus Swinemünde. Von Arbeitnehmern, die hinter der Grenze einen Job haben. „Von deutscher Seite gibt es schon 15 Interessierte, die ab Mai ihre Kinder hier unterbringen wollen. Wir werden die Einrichtung im Frühjahr offensiv bewerben“, kündigt Weit an.

Wie die neue Kita eröffnet wird, entscheidet das Pandemiegeschehen. „Sicherlich wollen wir das Haus feierlich einweihen. Aber wie, das weiß ich noch nicht.“

„Strandläufer“ in Zinnowitz mit 60 Plätzen

Von einer Eröffnung ist die neue Zinnowitzer Kita in der Wachsmannstraße/Ecke Blumenstraße noch ein Stückchen entfernt. „Im Frühjahr 2022 wollen wir fertig sein“, sagt Gabriele Wittichow, Fachbereichsleiterin beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD). Die Aufträge seien inzwischen vergeben. Sie rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr. Die Bodenplatte ist fertig, so dass im Frühjahr mit dem Hochbau begonnen werden soll.

„Strandläufer“ wird das neue Haus heißen. 60 Kinder werden hier Platz finden. Gut die Hälfte von ihnen befindet sich bereits auf dem Gelände – nebenan im Haus des CJD. Dort wurde 2015 aus der Not heraus eine kleine Kita in Zinnowitz eröffnet. Sie bietet Platz für 27 Kita- und Krippenkinder. „Sie alle werden dort einziehen. Damit ist das Haus schon knapp zur Hälfte belegt“, sagt Gabriele Wittichow und ergänzt, dass der Neubau nichts mit der CJD-Kita in Trassenheide zu tun habe. „Beide Häuser werden eigenständig betrieben.“

Muttersprachler in der Belegschaft

Der Neubau, der über zwei Millionen Euro kostet, steht konzeptionell für Sprache und Bewegung. Deshalb legen auch die Zinnowitzer bei der künftigen Belegschaft großen Wert auf Muttersprachler. „Es geht bei dem deutsch-polnischen Projekt um mehr als nur die Sprache. Sie sollen auch die Kultur des Nachbarlandes kennenlernen.“ Die Kitas kooperieren bereits, um Barrieren gegenüber dem jeweils anderen Land abzubauen. In der Vergangenheit gab es bereits gemeinsame Veranstaltungen.

Weil das in Corona-Zeiten aktuell nicht geht, setzen die Verantwortlichen auf digitale Vernetzung. Wie beispielsweise Weihnachten: Bei einem Videotreffen wurde vereinbart, dass die Kinder der drei Partnerkitas ein Weihnachtslied in der Sprache des Nachbarn einüben sollten. Zum Fest wurden sie gegenseitig per Video vorgetragen. „So kann Zusammenarbeit auch funktionieren“, meint Mirko Weit.

