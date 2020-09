Heringsdorf feiert die Woche der Bäderarchitektur

Heringsdorf

Bei der Woche der Bäderarchitektur vom 13. bis 20. September steht Heringsdorf mit seiner Promenade und den angrenzenden Villen im Fokus. Mit ihren Säulen und Erkern, Türmchen und Balustraden, Stuckverzierungen und Freitreppen erinnern die Häuser an längst vergangene Zeiten. An Zeiten, als der Kaiser persönlich auf Stippvisite kam und man noch im Badekleid durch das kühle Nass der Ostsee watete. Nirgendwo sonst gibt es eine solche Fülle und Vielfalt an Bäderarchitektur wie in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin.

In der Woche gibt es Vorträge, Filme und Führungen, Rundgänge, Musikabende, Lichtilluminationen, Malkurse, Dokumentationen und Windinstallationen, wie Johanna Reinsch-Faber vom Marketing des Eigenbetriebes informiert.

Am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, den 13. September, werden zwei besondere Juwelen der Bäderarchitektur beleuchtet: Das Museum „Villa Irmgard“ und dessen verwobene Geschichte mit Maxim Gorki sowie das Hans Werner Richter-Haus in Bansin und die Verbindung zu der Gruppe 47.

Weitere Infos: www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/veranstaltungen/woche-der-baederarchitektur-fokus-heringsdorf

