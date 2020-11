Heringsdorf gibt Geld für Konzerte mit Ben Zucker und Lea frei

Im August kommenden Jahres sollen die beiden Künstler, die in den deutschen Charts weit vorn liegen, an der Seebrücke Heringsdorf auftreten. Noch im November soll der Ticketverkauf starten.

Am 7. August kommenden Jahres soll Ben Zucker in Heringsdorf an der Seebrücke auftreten. Quelle: Semmel Concerts