Diese Baustelle wird es in sich haben und alles, was es bisher an Baumaßnahmen und den damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen in den Kaiserbädern gab, womöglich in den Schatten stellen. In einem Jahr soll die Kreuzung L 266 ( Neuhofer Straße), Schul- und Labahnstraße zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Gleichzeitig werden die zwei Supermärkte Edeka und Aldi abgerissen und neu gebaut.

Bauzeit von 15 Monaten

Insgesamt wird die Straßenbaumaßnahme rund 7,6 Millionen Euro kosten. Die Gemeinde muss davon voraussichtlich 1,7 Mio. Euro berappen, sofern die in Aussicht gestellte Förderung des Landes auch kommt. Baubeginn soll im Oktober 2021 sein. Die Vollsperrung soll laut Planungsbüro acht Monate andauern, die Maßnahme rund 15 Monate in Anspruch nehmen.

Damit künftig der Verkehr flüssiger durch Heringsdorf fließen kann, muss er erst einmal ausgebremst werden. Denn für die Umgestaltung des Knotens L 266/Schul-/ Labahnstraße muss der Bereich komplett für den Verkehr gesperrt und mehrere Alternativstrecken ausgewiesen werden. Das machte der zuständige Planer Dipl.-Ing. Holger Hagemann (IPO Unternehmensgruppe Greifswald) bei einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Ordnung und Verkehr, des Bau- und des Umweltausschusses am Dienstagabend klar.

Kreisverkehr statt Ampelregelung

Aus der jetzigen Ampelkreuzung wird ein Kreisverkehr werden. Die Fußgängerquerungen an den bisherigen Stellen werden entfallen. Stattdessen wird der Fußgänger- und Fahrradverkehr durch einen Tunnel in der Verlängerung des derzeitigen Dorfangers unter der Landesstraße geführt. Ein Linksabbiegen von der L 266 in die Triftstraße wird es dann auch nicht mehr geben. Autofahrer müssen künftig über den Kreisel zurückfahren und rechts einbiegen.

So soll die Kreisverkehrlösung einmal aussehen. Quelle: Dietmar Pühler

Umfahrung über die B 110

„Wir müssen die ganzen Leitungssysteme neu ordnen. Das können wir nur mit Vollsperrung der Landesstraße hinbekommen“, erläutert Hagemann. Er geht davon aus, dass die Sperrung acht Monate andauern wird. In dieser Zeit soll es für den überörtlichen Verkehr eine Umfahrung von und nach Wolgast über die B 110 geben. Für den ortsnahen Verkehr soll eine Umleitung von Bansin über Reetzow, Ulrichshorst und Korswandt nach Ahlbeck ausgeschildert werden.

Die innerörtlichen Verkehre sollen von Bansin nach Heringsdorf über die Berg- und Maxim-Gorki-Straße verlaufen. In Richtung Bansin müssen die Autofahrer dann die Lindemann-, Strandstraße nutzen und in umgekehrter Richtung die Labahnstraße. Diese wird auch während der Bauphase offen bleiben.

Heikel dürfte die zweite geplante Ausweichstrecke werden. Diese soll den Verkehr von der Neuhofer Straße aus Richtung Bansin über die Straße Am Kanal, die Sackkanalbrücke und auf dem jetzigen Trampelpfad zwischen der Bahnstrecke und dem Wohngebiet Im Seefeld umleiten. Dafür wurde bereits eine Genehmigung von der Usedomer Bäderbahn (UBB) als Grundstückseigentümerin eingeholt, den Weg für die Bauzeit nutzen zu dürfen.

Ein Trampelpfad führt entlang der UBB-Strecke. Quelle: Dietmar Pühler

Zu diesem Zweck muss der Weg auf 4,5 Meter (inkl. Bankett) verbreitert und zu beiden Seiten mit einer Trägerbohlwand abgesichert werden. Die Fahrbahnbreite wird drei Meter betragen. Die Trasse wird mit einer Frostschutzschicht, Schottertragschicht und Asphalttragdeckschicht eine Aufbaustärke von 60 Zentimeter haben. Die Umfahrung führt dann weiter über den Wilhelm-Arndt-Weg und Bansiner Landweg, die ebenfalls asphaltiert werden, bis zum Gothener Landweg und dann über die Kreuzung Setheweg zurück auf die L 266.

Merkle : „Ich weiß, dass es brummt“

Gemeindevertreter Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) rügte eingangs der Sitzung, dass in der Einladung zur Ausschusssitzung nicht explizit auf die Umfahrungsstraße als Gegenstand hingewiesen wurde. „Ich halte das für extrem unglücklich. Ich kann nur raten, eine Infoveranstaltung für die Anwohner zu machen. Kein Einziger, der es abkriegt, ist hier. Ich weiß, dass es brummt“, machte Merkle deutlich. Bauamtsleiter Andreas Hartwig sicherte daraufhin zu: „Wir werden definitiv Anfang November eine Einwohnerversammlung machen.“

Problematisch wurde auch gesehen, dass zeitgleich in Ahlbeck am Knotenpunkt Swinemünder Chaussee/Abzweig Korswandt gebaut wird, über den die großräumige Umleitung erfolgen soll. Planer Holger Hagemann sieht das etwas gelassener. Er geht davon aus, dass der Knotenpunkt in Heringsdorf längst fertig ist, bis die Baustelle in Ahlbeck am Abzweig Korswandt ankommt.

Der Knotenausbau ist eine Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde Heringsdorf und des Straßenbauamtes Neustrelitz, die für diesen Zweck eine Planungsvereinbarung abschließen müssen, in der es um die Zuständigkeiten und Kostenverteilung geht. Die Beschlussvorlage sah vor, dass die Ausschüsse der Gemeindevertretung empfehlen, diese Verwaltungsvereinbarung abzuschließen, ein Plangenehmigungsverfahren durchzuführen, Bauerlaubnisverträge mit betroffenen Grundstückseigentümern abzuschließen und die erforderlichen Haushaltsmittel von knapp 3,7 Mio. Euro in den Haushalt 2021/2022 einzustellen. Hans-Jürgen Merkle ist das Letztgenannte jedoch zu unsicher.

Nachtragshaushalt wäre angebracht

Er empfahl für die Maßnahme „vernünftigerweise einen Nachtragshaushalt (zu) machen“, um die Finanzierung sicherzustellen und im Zeitrahmen bleiben zu können. Mit dieser Änderung stimmten der Bau- und der TOV-Ausschuss mehrheitlich der Beschlussvorlage zu. Der Umweltausschuss indes war mit drei von sieben Mitgliedern nicht beschlussfähig. Wie Merkle sarkastisch anmerkte: „Heute ist nur das linke Spektrum hier.“ Die AfD, die sich doch so um die Belange der Bürger kümmere, hätte in allen drei Ausschüssen gefehlt, so der kürzlich von der AfD attackierte Ex-Bürgermeister. Auch die anderen Ausschüsse waren mit nur je vier von sieben Ausschussmitgliedern gerade so beschlussfähig.

Alle Register sollen für die Baustelle gezogen werden

Merkle wie auch der Vorsitzende des Umweltausschusses, Harald Heinz, richteten abschließend einen Appell an das für die Baudurchführung verantwortliche Straßenbauamt, in der Ausschreibung die Arbeitszeit von 7 bis 20 Uhr vorzugeben. Es gelte, so schnell wie möglich im 2-Schicht-Betrieb und mit Samstagsarbeit fertig zu werden. „Sonst ist der volkswirtschaftliche Schaden immens“, sorgt sich Merkle. Michael Görlach vom Straßenbauamt Neustrelitz versicherte: „Wir werden alle Register ziehen, um die Bauzeit auch einzuhalten.“

Von Dietmar Pühler