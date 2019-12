Heringsdorf lockt mit zauberhafter Winterwelt

Heringsdorf

Am Sonnabend öffnete in Heringsdorf unweit der Strandpromenade eine zauberhafte Winterwelt ihre Pforten – mit der Kaiserlich-Königlichen Regimentskapelle, dem Kurdirektor der Kaiserbäder, Väterchen Frost und der Eisprinzessin. Bis zum 1. Januar 2020 lockt das Fantasieland inmitten winterlicher Kulisse an der Eisbahn täglich mit bunten Programmen, Handwerkermarkt und Gastronomie. Für Unterhaltung sorgen zum Beispiel ein Winterkindertheater, eine Glühweinparty mit Musik, die magisch schwebende Eisprinzessin, eine Leuchtfeuershow sowie „Die Strittmatters“ mit Blues bis Southern Rock & Country. Für die Lütten dürften das Riesenrad sowie das Stockkuchen-Backen am offenen Feuer die Höhepunkte sein.

Von Gert Nitzsche